Elinton Andrade, guarda-redes da Casa do Benfica de Loures e da Seleção Nacional de futebol de praia, recorreu às redes sociais para revelar que não consegue entrar em contacto com o filho de 12 anos há uma semana.



Bernardo foi passar férias ao Brasil e, de acordo com o relato de Elinton, encontra-se em parte incerta com a mãe.



Elinton Andrade, luso-brasileiro que fez anteriormente carreira no futebol de onze, explica que o tribunal determinou que Bernardo devia ficar sob custódia do pai e que deveria apresentar-se nesta altura no Sp. Braga, clube onde cumpre a sua formação, igualmente como guarda-redes.



«Ele foi ao Brasil de férias, visitar a genitora que deveria tê-lo embarcado de volta em 11 de agosto. Entretanto, a partir do dia 8 de agosto, a genitora o proíbe de atender minhas ligações, bloqueou meus familiares e não conseguimos contato com ele de forma alguma. Apenas mensagens curtas e escritas, e não sabemos se é ele que escreve ou não. A justiça determinou a busca e apreensão do menor, porém segundo os avós maternos, a genitora se mudou para endereço indefinido, se recusando a cumprir as decisões judiciais», salienta Elinton.



O guarda-redes da seleção de futebol de praia garante já fez queixa às autoridades competentes, mas decidiu partilhar a história para aumentar as possibilidades de localizar o filho Bernardo a breve prazo.



Elinton, de 42 anos, ajudou Portugal a sagrar-se tricampeão da Liga Europeia.