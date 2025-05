A segunda derrota do Elvas na Série B da fase apuramento de subida do Campeonato de Portugal – goleada sofrida em casa frente ao Lusitano de Évora (4-1) – culminou num debate acesso no balneário.

No rescaldo à terceira jornada, na tarde de domingo, o presidente da SAD do Elvas, Vincenzo Caci, entrou no balneário e exigiu justificações. Como é percetível no vídeo abaixo apresentado, Vicenzo Caci não ficou sem resposta.

De acordo com o jornal Record, o presidente da SAD do Elvas visou vários jogadores, até que o capitão Mamadu Djaló se terá insurgido. A atitude agravou o desagrado de Vicenzo Caci, que terá partido para a violência. Na confusão, o segurança do presidente da SAD do Elvas terá agredido o médio David Freire.

De referir que o segurança de Vicenzo Caci agrediu José Bizarro, treinador do Moncarapachense, em fevereiro de 2024.

Ao final da tarde desta segunda-feira, o Elvas rejeitou os episódios de violência, através de comunicado.

«O Elvas CAD – Futebol SAD desmente a notícia publicada no jornal Record, na sua versão online, em particular a parte que refere que o presidente, Sr. Vicenzo Caci, “tentou partir para a agressão” durante a reunião mantida no balneário, após o jogo de ontem [domingo] frente ao Lusitano de Évora. Nunca, em momento algum, o presidente esboçou qualquer gesto agressivo ou tentou afrontar fisicamente qualquer elemento presente. É verdade que existiu uma discussão forte e na qual participaram administração, a equipa técnica, os jogadores e o staff. É verdade, também, que existiram excessos que se lamentam e que irão ser resolvidos internamente.»

«Lamenta-se, por último, que um jornal com a responsabilidade do Record não tenha ouvido qualquer responsável do clube antes de publicar uma notícia que não pode deixar, naturalmente, de provocar um impacto negativo que, uma vez mais, não podemos deixar de lamentar.»

Depois de despedir o treinador Pedro Hipólito, o Elvas regista duas derrotas e um empate. Por isso, leva um ponto e ocupa o 4.º e último lugar da Série B, a oito pontos do líder Lusitano de Évora.

Na tarde de sábado (17h) há visita ao Amora (2.º), que acumula quatro pontos.