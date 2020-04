O futebolista argentino Emiliano Insúa afirmou que o Sporting foi marcante na sua carreira e que sofria quando defrontava Jorge Jesus, então no Benfica. Um técnico que o podia ter treinado nos leões, não fosse Bruno de Carvalho barrar o regresso do lateral-esquerdo a Alvalade.

«Havia interesse, mas não chegámos a acordo com Bruno de Carvalho. Se o presidente tivesse sido um pouco flexível, provavelmente eu teria voltado ao Sporting. Ele fez coisas boas pelo clube, mas também outras mal, sobretudo nas negociações com os jogadores. Não queria ceder nunca e acabou por sair por esse motivo e pelos problemas que todos conhecem», afirmou o jogador de 31 anos, em declarações ao jornal Record.

Insúa diz que não falou com Jorge Jesus para poder voltar a Alvalade após a primeira passagem entre 2011 e 2013, tendo esse contacto sido feito através do seu irmão e empresário, Maximiliano.

«Jorge Jesus disse-lhe que me queria no Sporting, queria que eu fosse para lá. Teria sido muito bom, porque eu sempre gostei dele como treinador. Sofri muito com ele quando eu estava no Sporting e ele no Benfica. Agora está muito bem no Flamengo. Sempre pensei que ele era um grandíssimo treinador. Não me surpreende que tenha vencido a Libertadores. Nos últimos anos tem conquistado troféus em todos os clubes e isso não acontece por acaso. Eu falava muito com o Gaitán [ex-Benfica]. Ele dizia-me como era o Jesus treinador. Taticamente diferente e estava sempre a demonstrá-lo», referiu, ainda.

Agora ao serviço do LA Galaxy, nos Estados Unidos, Insúa crê que ainda pode voltar a Alvalade. «Sempre quis voltar. Tive de sair para o Atlético de Madrid, caso contrário teria ficado muitos anos no Sporting. Lisboa é uma cidade linda e o Sporting é um clube muito grande, com potencial para ser dos maiores em Portugal. Não está a passar pelo melhor momento, por causa dos problemas institucionais», notou.