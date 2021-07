Emiliano Martínez foi o herói da Argentina no desempate por penáltis frente à Colômbia, nas meias-finais da Copa América. O guarda-redes do Aston Villa defendeu três castigos máximos e a seleção celeste seguiu em frente na prova.

Juan Cuadrado converteu o primeiro penálti colombiano e, a partir daí, Emiliano Martínez decidiu fazer um jogo mental para enervar os colombianos. «Temos pena, mas vou-te comer», disse o guarda-redes a Davinson Sánchez, antes de defender a grande penalidade.



Yerry Mina foi a vítima seguinte, como foi possível verificar nas imagens televisivas. «Estás nervosos, estás a rir-te porque estás nervoso», atirou Emiliano Martínez. O defesa-central ainda esboçou uma resposta, mas voltou a ouvir uma provocação: «Vou defender, olha como te como».



Depois de tratar o remate de Yerry Mina, o guarda-redes da Argentina festejou com um gesto pornográfico, algo que está a gerar enorme polémica na Colômbia.



Emiliano Martínez tentou o mesmo com Miguel Borja, mas o avançado não se enervou e balançou as redes. Entretanto, o árbitro apercebeu-se e advertiu o guarda-redes que, mesmo sem falar para Edwin Cardona, conseguiu defender o penálti do médio e confirmar o apuramento da Argentina para a final da Copa América.