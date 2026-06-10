Emirados Árabes Unidos
Há 56 min
OFICIAL: Al Ain contrata Rafa Rodrigues em definitivo ao Benfica
Lateral de 24 anos esteve cedido por empréstimo das águias ao clube dos Emirados Árabes Unidos na última época
DIM
Lateral de 24 anos esteve cedido por empréstimo das águias ao clube dos Emirados Árabes Unidos na última época
DIM
O Al Ain oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Rafa Rodrigues em definitivo ao Benfica.
Através das redes sociais, o clube dos Emirados Árabes Unidos confirmou a transferência do lateral esquerdo português de 24 anos, que na última época esteve cedido por empréstimo das águias ao Al Ain, tendo feito dois golos e cinco assistências em 34 jogos.
Recorde-se que Rafa Rodrigues fez parte da equipa que conquistou a Youth League pelo Benfica em 2021/22, com uma goleada por 6-0 frente ao Salzburgo. O defesa português fica com um contrato válido até junho de 2030.
Assista aqui ao vídeo:
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