O Al Ain oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Rafa Rodrigues em definitivo ao Benfica.

Através das redes sociais, o clube dos Emirados Árabes Unidos confirmou a transferência do lateral esquerdo português de 24 anos, que na última época esteve cedido por empréstimo das águias ao Al Ain, tendo feito dois golos e cinco assistências em 34 jogos.

Recorde-se que Rafa Rodrigues fez parte da equipa que conquistou a Youth League pelo Benfica em 2021/22, com uma goleada por 6-0 frente ao Salzburgo. O defesa português fica com um contrato válido até junho de 2030.

Assista aqui ao vídeo: