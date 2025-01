Adel Taarabt é o mais recente reforço do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Através das redes sociais, o clube apresentou o antigo médio do Benfica, que aos 35 anos se mantém no país, após ter rescindido contrato com o Al Nasr. Recorde-se que desde que deixou as águias, Taraabt apontou um total de 31 golos em 65 jogos pela equipa do Al Nasr, divididos em duas temporadas e meia.