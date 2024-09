O Al Wahda confirmou esta quarta-feira a contratação de Guga, ao Portimonense.

Através das redes sociais, o emblema dos Emirados Árabes Unidos anunciou a chegada do lateral de 20 anos, que se vai juntar assim aos portugueses Rúben Canedo e Bernardo Folha no plantel. Recorde-se que o mercado de transferências no país só fecha no próximo dia 1 de outubro.

Com formação no Atlético Povoense e no Alverca, Guga realizou um total de 33 jogos ao serviço da equipa principal do Portimonense, com um total de um golo e uma assistência realizados.