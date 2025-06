Luís Castro foi oficializado, esta quarta-feira, como o novo treinador do Al Wasl.

Através das redes sociais, o emblema dos Emirados Árabes Unidos confirmou a contratação do técnico de 63 anos, que estava sem clube desde que saiu do Al Nassr, em setembro do ano passado.

Desde que saiu de Portugal, este será o quinto clube que Luís Castro irá orientar, depois de Shakthar Donetsk, Al Duhail, Botafogo e Al Nassr, sendo que no currículo tem uma Liga da Ucrânia, uma II Liga (FC Porto B) e uma Emir Cup.

Veja aqui a publicação do Al Wasl: