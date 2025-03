O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa foi eliminado no desempate por penáltis, caindo perante os compatriotas do Al Sharjah (1-1, 5-4 g.p.), nos “quartos” da Liga dos Campeões 2 da Ásia. Na noite desta quarta-feira, nos Emirados Árabes Unidos, os ex-Benfica Taarabt e Caio Lucas voltaram a assumir a titularidade no Al Sharjah.

Depois de um primeiro “round” equilibrado, o duelo decisivo contou com ascendente do Al Ahli Dubai. Todavia, a vantagem foi agarrada pelo Al Sharjah, aos 35 minutos, graças ao golo de Marcus Meloni, ala brasileiro formado no Palmeiras.

Entre cartões amarelos e substituições, Paulo Sousa respirou de alívio aos 90+4m, quando o avançado Munas Dabbur repôs a igualdade. O israelita apenas precisou de dez minutos em ação para justificar a aposta do treinador português.

No prolongamento, apesar do ascendente dos comandados de Paulo Sousa, o nó prevaleceu. Aos 120+2m, Dabbur esteve próximo de bisar, cabeceando ligeiramente ao lado.

No desempate por penáltis, o iraniano Azmoun assinou um vistoso “panenka” para o Al Ahli Dubai, mas Kauan Santos desperdiçou. Por isso, o Al Sharjah triunfou por 5-4.

Trata-se da primeira vitória do Al Sharjah sobre os rivais desde setembro de 2022.

Desta forma, o Al Sharjah vai medir forças com os sauditas do Al Taawon nas meias-finais. Na outra eliminatória está o Lion City (Singapura), que aguarda por Jeonbuk (Coreia do Sul) ou Sydney (Austrália).

Quanto ao campeonato dos Emirados Árabes Unidos, o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa lidera com 47 pontos, mais sete face ao Al Sharjah. Estes emblemas apenas retomam a ação da Liga a 29 de março, com o duelo no reduto do Al Sharjah.

Antes, Al Ahli Dubai e Al Sharjah decidem as meias-finais da Taça da Liga, com duelos agendados para 18 e 23 de março. Em suma, estão cumpridos dois dos seis duelos consecutivos.