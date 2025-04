O Al-Ahli de Paulo Sousa apurou-se esta quarta-feira para a final da Taça do Presidente dos Emirados Árabes Unidos depois de triunfar sobre o Al-Wasl por 1-0.

O único golo do encontro foi marcado já perto do final quando Yuri César [90m+1] colocou a equipa do treinador português na frente do marcador.

Com este triunfo, o Al-Ahli está apurado para a final da competição onde vai defrontar o Al Sharjah