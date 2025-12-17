José Morais foi anunciado esta terça-feira como novo treinador do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, poucos dias depois de ter rescindido com o rival Al Wahda, alegando «motivos pessoais».

Uma mudança polémica uma vez que o treinador português de 60 anos estava a realizar uma temporada acima das expetativas no Al Wahda, tendo saído sem uma única derrota nos dezassete jogos realizados.

José Morais assinou um contrato até ao final da corrente temporada e também válido para a próxima de 2026/27 e o novo clube fez questão de explicar que não foi cometida qualquer ilegalidade na contratação do novo treinador, garantindo que só iniciou as negociações depois de José Morais ter rescindido com o Al Wahda.

«O contrato com o Morais foi feito de acordo com os interesses da direção do Sharjah Athletic Club e em plena adesão aos padrões profissionais no processo de negociação e elaboração de contratos, apesar dos rumores irresponsáveis sobre a forma como o novo treinador do Sharjah foi contratado. O presidente do Sharjah sublinhou que as negociações só tiveram início depois do treinador terminar a sua relação com o seu anterior clube», refere o Al Sharjah.

O Al Sharjah destaca ainda o currículo de José Morais que iniciou a carreira na formação do Benfica e que, depois, ganhou experiência internacional como adjunto de José Mourinho.

Já como treinador principal, José Morais já trabalhou na Alemanha, Suécia, Jordânia, Arábia Saudita, Tunísia, Irão, Itália, Espanha, Inglaterra, Grécia, Ucrânia, Coreia do Sul, Turquia, Iraque e Emirados.

Em Portugal, José Morais orientou as equipas principais de Santa Clara, Académico de Viseu e Estoril.