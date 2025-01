Na 7.ª jornada da Liga dos Emirados Árabes Unidos, o Shabab Al-Ahli de Paulo Sousa venceu na visita ao Al-Ain de Leonardo Jardim, por 0-1.

Entre os anfitriões, Fábio Cardoso, defesa central emprestado pelo FC Porto, foi totalista.

Numa primeira parte equilibrada, o marcador foi inaugurado aos 34 minutos, pelo iraniano Azmoun. O ponta de lança acumula 17 golos em 20 jogos nesta época.

Na resposta, aos 40m, Kodjo Laba desperdiçou um penálti, defendido pelo jovem Al Meqebaali, de 21 anos.

No segundo tempo, apesar das trocas e do ascendente do Al-Ain, os comandados de Paulo Sousa regressaram a casa com os três pontos.

Assim, o Shabab Al-Ahli assume a liderança isolada, com 29 pontos, mais um do que o Al-Sharjah, que joga neste sábado.

Quanto ao Al-Ain, ocupa o 6.º lugar, com 19 pontos.