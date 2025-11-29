Emirados: Paulo Sousa cai na Taça da Liga, Rafael Rodrigues nas meias-finais
Lateral ex-Benfica titular no Al Ain, Paulo Sousa derrotado nos penáltis
O Al Ahli de Paulo Sousa foi eliminado nos “quartos” da Taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos, ao perder nos penáltis na visita ao Al Nasr (3-2, 3-2 após penáltis). A equipa do treinador português venceu por 2-1 na primeira mão, em casa.
Num encontro geralmente equilibrado, o avançado Ghayedi adiantou os anfitriões aos 13 e 45 minutos, enquanto o avançado Mateusão marcou pelo Al Ahli aos 25 minutos. Na etapa complementar, o médio Abdoulaye Touré aplicou o 3-1 aos 61m, mas o médio Yuri César forçou os penáltis aos 82m.
No derradeiro desempate, o Al Nasr falhou um remate, enquanto os comandados de Paulo Sousa erraram por três vezes. Assim, o Al Nasr agenda duelo com o Al Ain nas meias-finais da Taça da Liga.
Nos restantes duelos, Al Jazira-Al Wasl (0-0) e Al Wahda-Khorfakkan (2-2) decidem as eliminatórias neste domingo.
✨ ليلة من ليالي العميد 💙
أحمد شامبيه 🧤 بطل اللحظات الصعبة pic.twitter.com/ag1prDqdjj
— AL NASR SC (@ALNasrSC) November 29, 2025
No outro jogo deste sábado, o Al Ain goleou na receção do Al Sharjah, por 4-1 (agregado de 7-2). Nos anfitriões, o lateral esquerdo Rafael Rodrigues (ex-Benfica) foi titular, alcançando o 11.º jogo e continuando como titular indiscutível.
صور من انتصارنا أمام الشارقة برباعية 📸⚽️#العين_الشارقة | #كأس_مصرف_أبوظبي_الاسلامي pic.twitter.com/LLDBb3h4N1— نادي العين (@alainfcae) November 29, 2025