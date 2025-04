O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa empatou a zeros no regresso à Liga dos Emirados Árabes Unidos. Na 20.ª ronda, na tarde desta segunda-feira, o líder do campeonato dividiu pontos com o Al Ain (5.º).

Entre os visitantes, o defesa central Fábio Cardoso – emprestado pelo FC Porto – saiu de cena aos 80 minutos.

Apesar do empate, o Al Ahli Dubai segue invicto e com 49 pontos, oito de vantagem sobre o Al Sharjah (2.º). Em todo o caso, este rival guarda um jogo em atraso.

No calendário de Paulo Sousa segue-se a visita ao Ittihad Kalba (11.º), na tarde de sexta-feira (17h30).