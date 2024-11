Seguem intactas as esperanças de Paulo Bento alcançar a qualificação direta para o Mundial 2026. Na tarde desta terça-feira, o treinador português liderou os Emirados Árabes Unidos (EAU) para a goleada sobre o Qatar (5-0).

À partida para a sexta ronda do Grupo A, as seleções estavam empatadas a sete pontos.

O médio Fábio Lima (Al Wasl, EAU) foi a estrela do jogo, com quatro golos (4, 45, 45+5 e 56m). O quinto golo dos anfitriões foi assinado aos 73m, por Al Ghassani.

Ainda que o Qatar tenha dominado a posse de bola (33-71 por cento), somente os EAU remataram na direção da baliza (7-0).

Desta forma, os comandados de Paulo Bento ocupam o terceiro lugar, com 10 pontos, a seis do líder Irão. No segundo lugar está o Uzbequistão, com 13 pontos.

Por sua vez, o Qatar é quarto colocado, com sete pontos. O Grupo A conta ainda com Quirguistão (três pontos) e Coreia do Norte (dois).

O primeiro e segundo classificado seguem diretamente para o Mundial. Por sua vez, o terceiro e quarto classificados terão de disputar o play-off.