Os Emirados Árabes Unidos foram ao Catar vencer por 3-1, no arranque da fase de qualificação asiática para o Mundial 2026.

A formação orientada por Paulo Bento até entrou a perder no encontro, graças ao golo de Al Hassan, aos 38 minutos, mas no segundo tempo realizou uma reviravolta sensacional. Suhail aos 68 minutos confirmou o empate e pouco depois, Khaled Ebraheim tratou de colocar os visitantes na frente do marcador.

Já no período de compensação do segundo tempo, Ali Saleh ainda conseguiu dar outra margem aos Emirados Árabes Unidos, que ascenderam assim à liderança do Grupo A, com os mesmos três pontos de Uzbequistão e Irão.

Destaque também para a equipa iraniana, mas concretamente para o ex-FC Porto, Mehdi Taremi, que apontou o único golo do jogo e que garantiu assim o triunfo por 1-0 do Irão sobre o Quirguistão.