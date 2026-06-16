Emirados Árabes Unidos
Há 57 min
OFICIAL: Shabab Al Ahli confirma saída de Paulo Sousa
Técnico português coloca ponto final na ligação de duas temporadas com emblema dos Emirados Árabes Unidos
DIM
Técnico português coloca ponto final na ligação de duas temporadas com emblema dos Emirados Árabes Unidos
DIM
O Shabab Al Ahli confirmou a saída de Paulo Sousa do comando técnico.
Através das redes sociais, o clube dos Emirados Árabes Unidos anunciou o adeus ao treinador português, ao fim de duas temporadas. Durante este período, Paulo Sousa conquistou um campeonato, uma Taça e uma Supertaça, com um total de 56 vitórias nos 90 jogos que disputou.
Recorde-se que esta foi a 13.ª aventura do técnico, desde que saiu dos sub-16 de Portugal em 2008.
(em atualização)
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