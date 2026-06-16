O Shabab Al Ahli confirmou a saída de Paulo Sousa do comando técnico.

Através das redes sociais, o clube dos Emirados Árabes Unidos anunciou o adeus ao treinador português, ao fim de duas temporadas. Durante este período, Paulo Sousa conquistou um campeonato, uma Taça e uma Supertaça, com um total de 56 vitórias nos 90 jogos que disputou.

Recorde-se que esta foi a 13.ª aventura do técnico, desde que saiu dos sub-16 de Portugal em 2008.

(em atualização)