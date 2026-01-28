O Shabab Al Ahli de Paulo Sousa continua imparável no campeonato dos Emirados Árabes Unidos e garantiu, esta quarta-feira, a oitava vitória consecutiva para a competição.

Na deslocação ao reduto do Ajman, o triunfo dos visitantes por 1-0 foi assegurado graças ao golo solitário de Kauan Santos (24 minutos). Com um total de 35 pontos somados em 14 jornadas, o Shabab Al Ahli tem apenas um ponto de vantagem sobre o Al Ain, que triunfou durante a tarde desta terça-feira, e seis para o Al Wahda.

Assista aqui ao único golo do encontro: