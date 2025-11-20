Emirados: Paulo Sousa vence fora de portas e reforça terceiro lugar
Shabab Al-Ahli com triunfo magro na visita ao Khor Fakkan de Aylton Boa Morte
Shabab Al-Ahli com triunfo magro na visita ao Khor Fakkan de Aylton Boa Morte
O Shabab Al-Ahli de Paulo Sousa venceu na visita ao Khor Fakkan, nesta quinta-feira, em encontro da oitava ronda do campeonato dos Emirados Árabes Unidos (1-0). Nesta tarde, o avançado Aylton Boa Morte (ex-Portimonense) foi titular nos anfitriões.
Apesar do sentido único, o nó foi desfeito apenas ao minuto 87, pelo ala brasileiro Guilherme Bala.
Assim, os campeões em título continuam no terceiro lugar, com 17 pontos, a dois do líder Al Ain, que leva um jogo em atraso. No calendário de Paulo Sousa segue-se a receção ao Al-Gharafa (Qatar) de Pedro Martins, na segunda-feira (16h), na quinta jornada do Grupo Oeste da Champions da Ásia.
O Shabab Al-Ahli ocupa o quinto lugar, com sete pontos, enquanto o Al-Gharafa é nono, com três pontos. Os oito melhores classificados avançam para os “oitavos” da prova continental.