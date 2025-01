O Al Ahli, de Paulo Sousa, derrotou por 3-1 o Al Rayyan, de Artur Jorge, e conquistou a Supertaça dos Emirados e Qatar.

Yuri César, Sardar Azmoun e Guilherme Bala marcaram os três golos da formação de Paulo Sousa, sendo que um autogolo de Renan ainda mexeu com o marcador para a equipa de Artur Jorge. Este é o segundo troféu na época para o Al Ahli, depois de também ter conquistado a Supertaça dos Emirados Árabes Unidos, em dezembro.

Também conhecida como a «Challenge Shield», é uma das partidas da Supertaça Qatar-UAE, que foi disputada entre o Al Rayyan (vice-campeão da Qatar Stars League) e o Shabab Al Ahli (vice-campeão da Adnoc Professional League). A competição tem 4 jogos diferentes, com 8 equipas a disputarem uma final que vale um troféu.

نحن الأبطال 🏆

We are the champions#شباب_الأهلي

#السوبر_الإماراتي_القطري 🇶🇦🏆🇦🇪 pic.twitter.com/4wqZAPEWL3