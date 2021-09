Emma Raducanu entrou na história do ténis este sábado, tornando-se a primeira ‘qualifier’ a vencer um torneio do ‘Grand Slam’. Na final do US Open, a tenista britânica de 18 anos venceu a canadiana Leylah Fernandez, de 19 anos.



Raducanu, número 150 no ‘ranking’ WTA, superou Leylah Fernandez, que figura no 73.º lugar na mesma hierarquia, em dois ‘sets’, com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 51 minutos.



A tenista britânica tornou-se igualmente na mais jovem campeã de um ‘Grand Slam’ desde Maria Sharapova, em 2004.