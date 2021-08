Académica e Varzim empataram 1-1 na manhã deste sábado, no Estádio Municipal Sérgio Conceição, em jogo a contar para a segunda jornada da II Liga de futebol.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 63 minutos, João Carlos, avançado dos «estudantes», abriu o marcador, que foi equilibrado três minutos depois por intermédio de Heliardo.

Com este resultado, a Académica conquista o primeiro ponto no campeonato, depois da derrota inaugural por 5-1 frente ao Rio Ave, ocupando o 14.º lugar da tabela. Já o Varzim, que já tinha empatado no primeiro jogo frente ao , conquista o segundo ponto da época e ocupa oitavo lugar.