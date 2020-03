Jorge Mendes, empresário de futebol, ofereceu material médico ao Hospital de São João, no Porto, para ajudar no combate ao surto do novo coronavírus, Covid-19.

A revelação partiu de uma funcionária da Gestifute, Manuela Brandão: «Jorge Mendes já ofereceu ao Hospital de São João, no Porto, mil Câmaras Expansoras (500 já entregues e as restantes a serem doadas no início da próxima semana) e 200 mil batas de protecção individual.»

«Em face da emergência sanitária que atinge o nosso país, Jorge Mendes e a Gestifute estão empenhados em contribuir para o reforço dos recursos que servem os estabelecimentos hospitalares do nosso país no combate ao vírus Covid-19. Nesse sentido, Jorge Mendes tem encomendados (com entrega prevista para a primeira semana de Abril) três ventiladores, que vão servir dois hospitais do Norte do país», concluiu Manuela Brandão, nas redes sociais.