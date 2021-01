Danilo Pereira é o único português na lista dos trinta jogadores que estão emprestados com maior valor de mercado. O internacional português, cedido esta época pelo FC Porto ao Paris Saint-Germain, aparece no 17.º lugar desta restrita lista com um valor de 24 milhões de euros.

Carlos Vinicíus, cedido pelo Benfica ao Tottenham de José Mourinho, fecha este ranking, com um valor de mercado de 20 milhões de euros.

Em sentido contrário, Felipe Anderson, cedido pelo West Ham ao FC Porto, é o único jogador da liga portuguesa que surge na lista dos emprestados mais caros do mundo, no 15.º lugar, avaliado em 25 milhões de euros.

Uma lista que é liderada por Alvaro Morata, emprestado pelo Atlético Madrid à Juventus, com um preço de compra avaliado em 50 milhões de euros.

