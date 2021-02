Mafra e Leixões empataram a uma bola, este manhã, numa partida referente à 20.ª jornada da II Liga.



O conjunto de Matosinhos adiantou-se no marcador com um golo de Encada, aos 28 minutos. Os Bebés do Mar chegaram ao intervalo na frente, mas deixaram-se empatar no arranque da segunda metade: marcou Bruno Silva (58m).



Até final qualquer uma das equipas poderia ter chegado à vitória, mas o resultado não sofreu alterações. Assim, o Mafra registou o décimo jogo sem vencer em todas as competições e continua a meio da tabela com 26 pontos enquanto o Leixões somou o terceiro encontro sem perder fora do estádio do Mar e chegou aos 23 pontos.