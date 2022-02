O futebolista internacional macedónio do Levante, Enis Bardhi, foi condenado a quatro meses de prisão e a uma multa de 1.920 euros por conduzir com uma carta de condução falsa, em Valência, Espanha.

De acordo com a sentença, à qual a agência EFE teve acesso, Bardhi foi intercetado por agentes da polícia local a 5 de abril de 2021, ao final da manhã (12h30 locais, 11h30 em Portugal Continental), na avenida Hermanos Machado, perto do Estádio Cidade de Valência, casa do Levante.

Os agentes provaram que o médio macedónio conduzia tem permissão, numa situação da qual o acusado estava «plenamente consciente», segundo o juiz de instrução 19 de Valência.

O juiz, contudo, suspendeu a execução da pena durante dois anos, com a condição de que Bardhi não seja reincidente.