Bruma e Neemias Queta são os nomes em destaque na edição 975 da MF TOTAL. O internacional português do Olympiakos e o basquetebolista que está a um passo de entrar no mundo da NBA abrem o coração em conversas cheias de grandes revelações.



Neemias está há três anos nos EUA e entrará no final de julho no draft que o poderá fazer integrar o plantel de uma das equipas da liga de basquetebol mais importante de todo o mundo. Ao Maisfutebol, Neemias falou sobre a infância, o percurso desportivo e a experiência falhada no mundo do futebol.



Bruma também conta várias histórias e falha da transferência que esteve muito perto de acontecer para o FC Porto, no verão de 2019.



Tudo para ler pouco depois das 23 horas desta sexta-feira e ao longo de todo o fim-de-semana.