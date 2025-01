Aos 32 anos, Tomás Amaral aceitou o desafio de se tornar diretor-desportivo do Spartak Moscovo, o clube com mais adeptos na Rússia, mas que só venceu um campeonato nos últimos 20 anos e precisava de uma reestruturação profunda.

Para trás ficaram quatro anos e meio no scouting do Benfica, departamento liderado até ao verão passado por Pedro Ferreira (hoje head of recruitment do Nottingham Forest de NES, atual terceiro classificado da Premier League) e do qual foi um dos primeiros membros integrantes após uma profunda reestruturação em 2019.

Esses anos e, antes, outros cinco durante os quais esteve ao serviço de três clubes espanhóis, também na área do scouting, deram-lhe a bagagem de que precisava para se sentir preparado para assumir um dos cargos mais complexos e desafiantes do futebol profissionais.

Nesta terceira parte de uma longa entrevista ao Maisfutebol, Tomás Amaral assume que Álvaro Carreras estava referenciado há cerca de um ano quando foi contratado pelo Benfica e revela qual foi o melhor jogador que, para ele, foi contratado durante os anos em que integrou o departamento de scouting dos encarnados.

Maisfutebol – Álvaro Carreras tem-se destacado no Benfica nesta primeira metade da época. Quando ele foi contratado, em janeiro de 2024, o Tomás já tinha saído para o Spartak Moscovo, mas deixou lá muitos relatórios sobre ele?

Tomás Amaral – Não sei se tive de fazer relatório do Álvaro Carreras, apesar de já o conhecer. Mas ele é conhecido pelo departamento quando ele ainda estava na formação do Manchester United. É na Youth League que ele é identificado.

E estava na equipa sombra?

Estava. Já há cerca de um ano, posso dizê-lo.

Identificado como um possível substituto de Grimaldo?

Com potencial para o substituir ou para fazer, se calhar, um percurso idêntico ao que ele fez. Chegar, ter tempo de adaptação para crescer e depois assumir-se como titular. Na verdade, foi o que aconteceu com ele.

Parece-lhe um jogador com algumas características semelhantes, apesar de ser muito mais alto e robusto fisicamente?

São dois grandes jogadores, embora obviamente o Grimaldo tenha muito mais provas dadas. Nós comentávamos muitas vezes no departamento que ele era quase um número 10 a jogar a lateral-esquerdo. Pelo talento, pela criatividade que tinha, pela forma como jogava entrelinhas ou jogava fora do bloco. O Carreras precisa um bocadinho de mais espaço e do ponto vista físico é mais completo.

Mas certamente tem um perfil muito diferente do Jurásek, não concorda?

Tem um perfil diferente, sim. Acho que é visível.

Muito diferente?

Em termos gerais, o perfil não deixa de ser idêntico. A capacidade física e a capacidade de chegar ao último terço, principalmente em jogo exterior. Mas, depois, há características que diferenciam um jogador do outro. Carreras mais confortável com bola, por exemplo. Mas, se me perguntarem qual dos dois eu prefiro, respondo que prefiro o Álvaro Carreras.

Como tem visto a evolução dele sobretudo esta época?

Evoluiu defensivamente. Quando o identificámos, sentimos que ele ainda precisava de dar esse salto. Mas há uma questão que, para mim, marca muito a diferença, que é o jogador ter a oportunidade de se mostrar e de crescer em competição ou não ter essa oportunidade.

Qual foi, no seu entender, o melhor jogador que o Benfica contratou nos anos em que integrou o departamento de scouting do clube?

Enzo Fernández. Sou apaixonado por ele. Foi o melhor jogador.

Olha para um médio com uma particular atenção, por ser uma posição que gostava de desempenhar quando era jogador?

Talvez, mas depende mais do jogador do que propriamente da posição. Jogadores de mais qualidade o interesse é sempre maior, independentemente da posição.

Há scouts especializados mais numas posições do que noutras?

Em alguns clubes sim. Nos contextos em que trabalhei não. E não acredito que esse seja o caminho. Como é que eu avalio que um scout seja especialista numa posição do terreno, a não ser que tenha sido guarda-redes?

Mas também identificavam guarda-redes?

Também identificávamos, sendo que, depois, havia a natural discussão com o treinador de guarda-redes. É uma posição específica, mas gosto de avaliar guarda-redes também. Gosto de avaliar jogadores de todas as posições, sinceramente.

Sobre o Enzo. Fez muitos relatórios sobre ele, viu muitas horas de vídeos dele ou não foi preciso?

Vi e vimos. Mas é importante dizer que estaria a ser mentiroso se dissesse que já sabia que ele daria o salto que deu seis meses depois, apesar de todo o valor e rendimento que ele teve no Benfica. Quem disser que já sabia, na minha opinião está a mentir.

Superou as expetativas?

Superou as expetativas. Pelo menos as minhas, mesmo sendo apaixonado pelo Enzo.