Alfa Semedo assinou contrato com o Benfica por cinco anos e ainda tem três épocas mais de ligação, mas à semelhança do que aconteceu na segunda metade da temporada anterior, foi novamente emprestado. Desta vez ao Nottingham Forest, da II Liga Inglesa.

O sonho do jovem de 22 anos, porém, passa por regressar ao Benfica. Diz sentir que o clube está atento ao trabalho dele, fala várias vezes com Tiago Pinto e não esconde que entre jogar na Premier League ou regressar à Luz, prefere claramente voltar à Luz.

Tem recebido feedback das pessoas do Benfica em relação ao seu trabalho?

Sim, sim, estou sempre em contacto com o Tiago Pinto. Ele está sempre a dar-me feedback. Diz-me aquelas coisas normais. ‘Continua a trabalhar’, ‘estamos a acompanhar-te’, ‘sabemos que recuperaste bem da lesão’. Falamos aquelas coisas normais.

A sua ambição passa por voltar ao Benfica, certo?

Claro que gostava de voltar ao Benfica. Mas isso tudo depende. Vamos ver como as coisas vão correr depois desta paragem e qual vai ser a decisão do Benfica. Acho que todos os jogadores gostavam de jogar em Inglaterra, mas eu sou jogador do Benfica, estou emprestado e espero voltar.

Se não ficar no plantel, pensa desvincular-se do Benfica?

Isso não me cabe a mim decidir. Depende das circunstâncias, de como as coisas vão evoluir. Até agora ainda não há razões para discutir essa situação. Por enquanto não me passa pela cabeça.

Acha que a saída do Rui Vitória, que apostou em si, o prejudicou?

Honestamente nunca achei isso. São opções, são decisões da direção, mas nunca achei isso.

E já alguma vez falou com Bruno Lage, sabe se ele está atento a si?

Com o Bruno Lage diretamente já não falo há algum tempo. Com quem estou sempre em contacto é com o Tiago Pinto, que me dá feedback do meu trabalho. Ele que me transmite as conversas e as palavras que vão existindo no Benfica sobre mim.

E com jogadores do plantel do Benfica, ainda mantém contacto?

Sim, sim, falo com o Ferro e o Ruben Dias, com quem estive nos juniores. Temos ainda contacto. Não como antes, claro, mas ainda falamos, sim. De vez em quando.

Onde chegam os sonhos do Alfa Semedo?

Os sonhos passam por chegar ao mais alto nível e manter-me por lá. Todos os jogadores jovens sonham chegar lá acima e manter esse nível ao longo dos anos. Por vezes a parte mais difícil é mantermo-nos lá acima. Sonho jogar uma Premier League, nos grandes clubes do mundo, jogar na Liga dos Campeões pelo Benfica, jogar um Mundial.

Se para o ano pudesse escolher entre a Premier League e o Benfica, o que escolhia?

Escolhia o Benfica, claro. É o meu clube.