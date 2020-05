Chegou ao Benfica como campeão francês e bateu a concorrência de um campeão do mundo para assumir o lugar que era de Fábio Coentrão, vendido ao Real Madrid por trinta milhões de euros. Mereceu a confiança de Jorge Jesus, mas nunca ficou a sensação de ter conquistado a Luz. Somou 39 jogos de águia ao peito, mas após uma época (2011/12) saiu pela porta dos fundos. Oito anos depois, Emerson recorda a passagem pelo Benfica, em entrevista ao Maisfutebol.

Neste excerto o defesa conta como vai a vida, aos 34 anos de idade, e recorda o início da carreira, marcado pelo salto de um modesto emblema de Curitiba para o Lille.

O Emerson já não joga há algum tempo (em 2018 esteve no Rio Branco-PR e no ano seguinte assinou pelo Cianorte, mas saiu sem jogar oficialmente). O que tem feito?

Já faz um tempinho que estou sem jogar, mas continuo a correr atrás. Ainda não fechei a carreira, não. Tenho 34 anos, ainda pretendo jogar mais cinco ou seis anos. Agora sou zagueiro [central], e tenho cuidado de mim. Sinto-me bem, cada vez cuido-me mais, para manter a forma e voltar ao futebol.

E já há alguma coisa em perspetiva?

O meu empresário está a ver, mas só depois desta pandemia passar para fechar alguma coisa.

Mas vamos recuar aqui ao início de carreira: o Emerson vai muito novo para a Europa, e não saiu de nenhum dos principais emblemas brasileiros. Foi um salto ainda maior, do desconhecido J. Malucelli para o Lille. Como se proporcionou essa mudança?

Sim, a maior parte dos jogadores sai do Brasil já com algum estatuto. Eu saí de um clube da terceira divisão, aqui de Curitiba, para o Lille, e depois um salto ainda maior para o Benfica. Foi tudo muito rápido, não esperava.

O Lille foi o único clube que o descobriu nessa altura, ou tinha outros clubes europeus interessados?

Não. Na verdade foi uma descoberta do Lille. Estavam à procura de um lateral jovem, encaixava no perfil deles. Primeiro fui para ser avaliado, sem contrato assinado, mas gostaram de mim e fiquei.

Esse Lille que encontrou à chegada já estava a construir as bases do título de 2011, ou ainda estava longe disso?

Quando cheguei o Lille já tinha uma boa base, terminava sempre nos lugares cimeiros e disputava as provas europeias, mas já não era campeão há muitos anos. Em 2011 fomos campeões e conquistámos a Taça, tudo na mesma semana. Foi completamente inesperado.

Nesse Lille foi “espectador privilegiado” do aparecimento do Eden Hazard…

O Hazard foi uma descoberta do Lille, chegou para a formação. Era uma aposta do clube, e quando subiu à equipa principal foi fantástico. Era um prazer jogar do lado dele, já fazia a diferença. Ia sempre para cima dos adversários. Foi um privilégio ao lado dele. Ele tirava sempre qualquer coisa da cartola e resolvia o jogo. Já sabíamos que não ia ficar muito tempo lá. Era um jogador para outra dimensão, tinha algo a mais.

O título conquistado pelo Lille foi o ponto alto da carreira (ainda por terminar)?

Com certeza. O campeonato francês é muito físico, e tinha equipas como o PSG, Mónaco e Marselha. Foi muito gratificante. Marcou-me muito, também por ter chegado lá muito novo, e depois conquistar dois títulos na mesma semana.

Para fechar… já avisou que a carreira não acabou, mas que avaliação faz do que já está para trás? De 0 a 20, digamos…

Talvez 14. Ou 15, por aí. Fiz a carreira praticamente toda na Europa. A minha posição exige muito também. Não é fácil, até pela capacidade física, a necessidade de subir e descer no terreno, apoiar e também marcar. Acho que é um bom número. Sou muito grato a Deus pela minha carreira. Só tenho a agradecer. Não é fácil construir uma carreira profissional, não é só alegrias, e por isso sou grato.

Ficou a mágoa de algo que não se tenha concretizado, e que já seja difícil alcançar? Talvez a seleção brasileira, não?

É o sonho de qualquer jogador. Houve uma altura em que estava a ser observado, mas não se concretizou. Foi quando estava no Lille. Só soube depois, mas não fiquei muito para baixo. Era uma questão de continuar a trabalhar, à espera de uma oportunidade. Não guardo mágoas. Não guardo qualquer mágoa do Benfica. Nem do Lille, do Rennes também não. Só tenho lembranças boas dos clubes que representei.