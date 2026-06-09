Depois de sair do Futebol Clube do Porto, de forma atribulada, Sérgio Conceição guardou para si as palavras. Nunca comentou a forma como deixou o clube, na sequência das eleições que levaram ao fim do «reinado» de Pinto da Costa e à entrada de André Villas-Boas, muito menos a forma como foi substituído pelo seu antigo adjunto, Vítor Bruno.

Em sete temporadas nos Dragões tornou-se no treinador mais titulado da história do clube, cultivou uma imagem de técnico astuto, capaz de anular equipas teoricamente mais fortes, de montar equipas competitivas com poucos recursos, mas também de ser humano temperamental.

Sete temporadas em que não vestiu apenas a pele do FC Porto, vestiu mesmo a pele do clube. No fundo, garante, como fez em todos os clubes que representou. Mas a intensidade da passagem pelo Dragão foi tal, que dificilmente se imagina a treinar outro dos grandes em Portugal.

Esteve em Itália, no Milan, e na Arábia Saudita, no Al-Ittihad. Em ambos os casos, apanhou «o comboio em andamento», entrou a meio da época em momentos complicados. Ganhou e perdeu. Lutou. A sua imagem de marca.

Esta entrevista foi feita no dia em que passavam precisamente dois anos da saída do FC Porto. Revisitar o tema era obrigatório. Mas falou-se de muito mais: do ser humano, das origens, da família e do futuro. Que deve passar pelo estrangeiro.

Entrevista a Sérgio Conceição: parte I

Está um dia de sol radioso quando nos encontramos com Sérgio Conceição num hotel de Lisboa. Vem sorridente, mas nota-se-lhe alguma tensão. «Já não dou entrevistas há muito tempo», justifica. E sabe que a conversa vai, inevitavelmente, revisitar os acontecimentos de 2024, a mudança de ciclo de poder no Futebol Clube do Porto, a sua saída do clube depois de ter renovado contrato, ainda com Pinto da Costa, dois dias antes das eleições, o que o colocou no meio de um processo eleitoral do qual se tentou alhear desde o início.

Vamos lá então à conversa.

MF: Sérgio Conceição, faz hoje dois anos desde que foi anunciada a sua saída como treinador do Futebol Clube do Porto. O que é que o leva a quebrar o silêncio agora?

Sérgio Conceição: Vários motivos, ou seja, a minha saída do Futebol Clube Porto não foi uma saída fácil. A todos os níveis. Uma ligação de sete anos com um treinador, o fim de um ciclo de alguém que me marcou muitíssimo na minha carreira desportiva - que foi o ex-presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa…

Depois, ter entrado em dois projetos a meio da época, o que me permitiu, na altura, estar muito focado - como sou, naturalmente, na minha vida profissional - naquilo que tinha pela frente, nos objetivos que tinha (e que não eram nada fáceis) em clubes históricos. Acho que esta é a altura que tinha de ser.

Vamos, então, olhar para o presente. Acaba de sair do Al Ittihad, o clube que era campeão, que supostamente tinha muito boas condições. Mas não correu tão bem, esta experiência na Arábia. O que aconteceu?

Não, eu cheguei depois de um ano positivo do clube - positivo em termos de resultados. Ganharam o campeonato, ganharam a King Cup, mas sabia-se de alguns problemas, principalmente na estrutura, e isso foi visível com a saída do Laurent Blanc, algum tempo depois de iniciar a época. Lembro-me que ele fez dois jogos ainda na Liga dos Campeões Asiática.

E eu entrei numa realidade cultural completamente diferente, onde tentámos, de certa forma, sobreviver aos resultados até dezembro, quando fizemos um estágio no Dubai e tivemos algum tempo para trabalhar a equipa, porque até essa altura tínhamos uma densidade competitiva acima da média, com jogos 3 em 3 dias, e onde foi difícil trabalhar alguns dos aspetos que acho que são importantíssimos para que as minhas equipas sejam competitivas.

Fizemos esse trabalho em dezembro e tivemos sete resultados positivos, seis vitórias no campeonato. Tivemos também cinco vitórias na Liga dos Campeões Asiáticos, o que permitiu recuperar uma posição que não era fácil e passar, depois, à Final Eight em Jedá. E conseguimos.

No campeonato, depois desses sete jogos, surgiu o mercado de janeiro. Foi um momento muito mau para a equipa, que enfraqueceu, de certa forma, a nossa competitividade, porque saíram jogadores muito importantes, nomeadamente o Benzema e o Kanté.

Desinvestimento?

Eu penso que sim, penso que sim. E veio a verificar-se depois, com a saída do nosso diretor desportivo, muitos problemas estruturais…

Entrámos ali numa dinâmica não muito boa, o que deu a entender que o trabalho não foi feito de acordo com aquilo que eram as expectativas criadas, mas lá dentro eles sabiam que era bastante difícil.

Mesmo assim conseguimos chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões Asiática, onde fomos eliminados de uma forma... São aqueles jogos que ficam marcados por várias razões… Incidências do próprio jogo que não podemos controlar… Lembro-me de um golo completamente limpo do Danilo (o nosso Danilo, o nosso português) duas bolas no poste… Enfim, houve certas situações que nos levaram a ser eliminados pela equipa que foi finalista, o Machida, do Japão.

Arábia? Pagam muito, mas depois não dão condições

Mas saiu do Al Ittihad zangado, frustrado, desiludido?

Não, saí com uma experiência diferente, muito diferente.

Explique um bocadinho melhor essa diferença, porque a imagem que a Arábia Saudita procura neste momento mostrar ao mundo é de um futebol de luxo, em que se contratam os melhores, que pagam aquilo que nenhum clube europeu consegue pagar e que corre tudo às mil maravilhas.

Foi uma experiência bastante diferente daquelas que eu tinha tido no futebol profissional.

Eu devo agradecer à Arábia - nomeadamente ao Al Ittihad e aos seus dirigentes - que me permitiu viver esta realidade, onde a cultura de trabalho é diferente, a exigência, o tal rigor que eu quero no dia-a-dia enquanto clube, enquanto equipa, era difícil de passar e de ser respeitado.

Sinceramente, é um país onde os jogadores, os dirigentes ou os treinadores que são super bem pagos para levarem, no fundo, a sua experiência da Europa e de outras zonas do mundo, para incutirem algo diferente… Chegamos a um ponto em que nós é que temos que nos ajustar a uma realidade completamente diferente.

Voltaria a treinar algum clube da Arábia Saudita?

Sim, sim. Por aquilo que me pude aperceber, é um país que está a evoluir e que quer muito evoluir. Eu acho é que, depois, o querer é uma coisa, o fazer já é diferente.

Eles não estão habituados, por diversas razões, a treinar durante o dia. Se nós tivéssemos mais do que um treino por dia, sessões bidiárias, era difícil para eles respeitarem os horários. Por vezes, aparecerem no treino também era difícil, é uma realidade completamente diferente.

E eu, aquilo que mais dúvidas me criou, foi exatamente isso: eles pagarem tão bem a gente que pode ser uma mais-valia no país para encaminhar, para demonstrar que no futebol profissional se consegue evoluir, sim, consegue-se ganhar, sim, consegue-se chegar às tais metas que queremos atingir, se for sustentado por vários aspetos que são necessários no dia-a-dia, designadamente aquilo de que já falei: o rigor, a disciplina, essa capacidade de trabalho.

Pagam muito, mas depois não dão condições para que nada disso seja transformado em realidade no relvado.

Antes da Arábia, esteve em Itália, um dos países onde teve mais sucesso como jogador, no Milan, um gigante que não anda propriamente em tempos fáceis. Como foi a experiência no Milan? Ganhou a Supertaça, é bom, mas depois, no final, não correu tão bem?

Não, eu diria que foi. E o que se tem passado, ou seja, este passado recente, veio demonstrar que se calhar que a época foi bastante... Enfim, os seis meses que tive no Milan foram bastante interessantes.

Está pior?

Está pior. A estrutura, entretanto, saíram dirigentes, o treinador - que é um treinador experiente, cheio de currículo, campeão já em Itália…

O Massimiliano Allegri…

Sim, o Allegri. Também foi despedido, conseguiu fazer menos pontos do que nós.

Nós, desde que chegámos ao Milan, conseguimos obter a pontuação no campeonato para ir à Europa. Conseguimos chegar a uma final da Taça de Itália, passando uma Roma que fez, talvez, a segunda melhor volta da história da Roma, com Ranieri, uma equipa fortíssima.

E passámos o finalista da Liga dos Campeões, na altura, o Inter. Fizemos um jogo brilhante, ganhamos 3-0 e fomos à final com o Bologna, uma final em Roma. Perdemos depois 1-0 com o Bologna.

Enfim, uma final é uma final. Alguns dizem que é preciso chegar, eu digo que é preciso ganhar. Não ganhámos essa, ganhámos a Supertaça, quando eu cheguei. Foi na Arábia, em Riade…

Já era um sinal…

Talvez, talvez (risos). Sinceramente, quando cheguei à Arábia lembrei-me desse momento, foi um momento fantástico.

Pelo Al Ittihad conseguimos eliminar o Al Nassr, para a Taça do Rei. Foi um momento marcante porque eu tinha ganho nesse mesmo estádio à Juventus por 2-1 e depois 3-2 na final contra o Inter.

Ganhámos a Supertaça, fomos à final da Taça de Itália, conseguimos os pontos necessários para ir à Europa. Obviamente, se me pergunta - por todo o historial que o Milan tem - se necessita de mais, sem dúvida nenhuma. E eu não quero fugir da responsabilidade ou dizer correu tudo muitíssimo bem. Não é assim. Ou seja, neste curto trajeto no Milan, acho que também não fica bem dizer que foi o presidente (o culpado). Acho que fomos todos, não correu tão bem. Mas, nos últimos dez anos, o Milan tem dois títulos: campeão em 2022, com o Pioli, e a Supertaça do ano passado, comigo.

Dentro destes seis meses, acho que se criou uma base interessante para se dar continuidade. Não foi isso que acharam, achavam que tinham de mudar, mas veio a confirmar-se agora que não foi assim tão positivo mudar.

Interesse de Vieira? Nunca se avançou para além de uma simples conversa informal

Falou-se há tempos da possibilidade de treinar o Benfica, isso seria possível?

Eu treinei grandíssimos clubes em Portugal, a começar no histórico Olhanense, passando pela minha Académica de Coimbra, o Vitória também, o Vitória Sport Club, o Sporting Club Braga – que, depois de 17 anos, foi uma final da Taça Portugal. É verdade que perdemos essa final e foi uma das finais que mais me marcou, perdemos com o Sporting nos penaltis, mas também foi um prazer vestir a pele de Guerreiro do Minho, e do Nantes, por pouco tempo. E também no Futebol Clube do Porto.

Por isso, eu visto a pele dos clubes que represento, porque sou muito dedicado, sou muito apaixonado por aquilo que faço. Adoro a minha profissão.

Mas vestiria a camisola do Benfica?

Eu treinei o Futebol Clube Porto, treinei a Lazio, treinei o Milan, joguei no Parma, joguei no Inter, passei por grandes clubes. Obviamente que salta aos olhos de toda a gente que oFC Porto e a Lazio foram os clubes onde ganhei mais, como treinador e como jogador.

Dificilmente treinaria a Roma, pronto. Mas e o Benfica? Porque se falou nisso até no momento da campanha eleitoral…

Eu acho que o «nunca» é uma palavra muito forte. Sinceramente, no futebol, na vida… Acho que é difícil, isso não posso dizer.

Mas Luís Filipe Vieira chegou ou não a contactá-lo na altura em que se candidatou ao presidente do Benfica?

Eu conheço o presidente Luís Filipe Vieira, estive com ele variadíssimas vezes, não só neste passado recente, no percurso que ele teve no futebol, cruzámo-nos muitas vezes e eu falei sempre com ele, é uma pessoa por quem tenho uma simpatia enorme. Quando estava no Benfica foi um excelente presidente, fez um excelente trabalho.

Aliás, quando eu cheguei ao Futebol Clube do Porto, eles tinham a hegemonia do futebol português, ou seja, tinham ganho quatro campeonatos seguidos. E nós quebrámos o penta do Benfica num ano em que não pudemos ir buscar nenhum jogador, porque estávamos sob a alçada do fair-play financeiro, enfim. Veio só o Vaná, que já estava contratado, guarda-redes do Feirense. E conseguimos fazer um ano fantástico.

Por isso, essas pessoas que nós vamos encontrando, mesmo como rivais, na nossa vida e quando há essa estima, esse respeito, a nível profissional… Dentro do campo toda a gente quer ganhar e defender a sua equipa, mas depois há esse respeito que temos uns pelos outros e o ex-presidente de Benfica, Luís Filipe Vieira, é uma pessoa que estimo muito, que fez um trabalho magnífico, incrível, no Benfica e que naquele momento era um rival e que ficou muito triste comigo por eu quebrar esse penta ao Benfica.

Recebeu ou não um convite do Luís Felipe Vieira para treinar o Benfica?

Eu vou responder. Não quero fugir porque também não faz muito parte daquilo que sou. Não é isso. Acho que não fica bem estar aqui a envolver outras pessoas.

Mas foi ele que o disse.

Não se concretizou, quer dizer, não deu em nada. Não vou desmentir que havia o interesse do ex-presidente do Benfica, se fosse eleito, em falar comigo numa possibilidade de eu ir treinar o Benfica, mas nunca se avançou para além de uma simples conversa informal, muito sinceramente. Mais nada, porque eu meto barreiras, quer dizer, eu não sou treinador de candidatos.

Com isto não estou a falar do José Mourinho, por quem tenho muito respeito, atenção, não tem a ver com isso.

No cenário de Luís Filipe Vieira ter ganho as eleições, teria aceitado o convite e seria o...

Era difícil, volto a dizer, muito difícil. Perante aquilo que é o meu passado aqui em Portugal, era difícil. Não posso dizer nunca, como disse há pouco, porque sou um profissional de futebol, mas neste momento sinto que é difícil treinar outro clube em Portugal que não o Futebol Clube do Porto.

E treinaria a Futebol Clube do Porto sob a liderança de André Villas-Boas?

Isso é tudo…

Já falámos aqui da relação que teve, e que não tem, com André Villas-Boas. Portanto, quando diz que o único clube que imaginaria treinar em Portugal era o FC Porto...

Não, não, eu não estou a dizer que o único clube que treinaria. Já falei aqui de vários clubes portugueses que treinei. E outros, com certeza, depende do projeto, depende das pessoas que estiverem à frente desse mesmo clube. Sinceramente, eu sou profissional e visto a pele, volto a dizer, mais do que tudo, sou profissional.

Tenho muito respeito pelo futebol, tenho muito respeito pelas pessoas que me contratam. Visto verdadeiramente a pele, obviamente não faço tudo bem, ou não consigo, se calhar, todos os objetivos a que nos propomos, eu juntamente com a estrutura, mas faço de tudo para o conseguir. E é assim que vou continuar a ser como profissional.

Vamos lá ver, eu não posso dissociar o profissional da pessoa ou das pessoas com quem vou trabalhar. Disso eu não tenho a menor dúvida. Depende muito das pessoas que estão à frente dessas instituições, desses clubes, dessas estruturas.

Por isso é que eu não queria que restassem dúvidas e que não se criasse aqui nenhuma ambiguidade nesta entrevista.