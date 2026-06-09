Depois de sair do Futebol Clube do Porto, de forma atribulada, Sérgio Conceição guardou para si as palavras. Nunca comentou a forma como deixou o clube, na sequência das eleições que levaram ao fim do «reinado» de Pinto da Costa e à entrada de André Villas-Boas, muito menos a forma como foi substituído pelo seu antigo adjunto, Vítor Bruno.

Em sete temporadas nos Dragões tornou-se no treinador mais titulado da história do clube, cultivou uma imagem de técnico astuto, capaz de anular equipas teoricamente mais fortes, de montar equipas competitivas com poucos recursos, mas também de ser humano temperamental.

Sete temporadas em que não vestiu apenas a pele do FC Porto, vestiu mesmo a pele do clube. No fundo, garante, como fez em todos os clubes que representou. Mas a intensidade da passagem pelo Dragão foi tal, que dificilmente se imagina a treinar outro dos grandes em Portugal.

Esteve em Itália, no Milan, e na Arábia Saudita, no Al Ittihad. Em ambos os casos, apanhou «o comboio em andamento», entrou a meio da época em momentos complicados. Ganhou e perdeu. Lutou. A sua imagem de marca.

Esta entrevista foi feita no dia em que passavam precisamente dois anos da saída do FC Porto. Revisitar o tema era obrigatório. Mas falou-se de muito mais: do ser humano, das origens, da família e do futuro. Que deve passar pelo estrangeiro.

Entrevista a Sérgio Conceição: parte II

Sérgio Conceição vive a profissão com máxima intensidade. As melhores recordações que tem são os títulos, as piores, as finais perdidas. Mas o que o incomoda mesmo é a falta de rigor, de disciplina, de empenho. Diz que a profissão de treinador é solitária e admite que já teve «momentos de fraqueza» em que admitiu deixar o futebol. Ainda que não se imagine sem ele…

MF: Qual é a melhor recordação da carreira? Olhando para trás, agora em momento de pausa, à espera de convites, qual foi o melhor momento da carreira?

Sérgio Conceição: Houve momentos fantásticos.

Está lembrado de um tal jogo com a Alemanha, por exemplo?

Sim, esse é um deles. Na verdade, não o vejo como um dos melhores momentos. Acho que todas as conquistas, todos os títulos, esses sim, foram os melhores momentos. Esse foi um jogo bem conseguido da minha parte. Se esse jogo fosse importante, essa vitória, para conseguir um título, na altura, porque tínhamos uma seleção também com jogadores fabulosos… Conseguir um título aí seria um momento ainda mais brilhante.

Esse foi um bom momento, mas houve outros que considero que foram mais impactantes, mais fortes na minha vida profissional.

E o pior? Aquilo que ainda dói um bocadinho?

As finais perdidas. As finais perdidas. Lembro-me dessa final com o Sporting Clube de Braga, no Jamor, onde me custou muito porque tínhamos feito um percurso fabuloso nesse ano. Foi um momento difícil.

Não foram muitas, mas uma ou outra que perdemos a penáltis, onde me custou bastante.

E depois todas as derrotas, não é? Porque eu vivo mal, convivo mal com a derrota.

Não gosta de perder nem a feijões?

Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto.

Não, vivo mal com isso, passo ali um dia ou dois...

A bater com a cabeça nas paredes?

Difícil.

E quem está à volta, também passa mal com as derrotas?

Eu acho que acaba sempre por afetar, mas o conhecimento já é tão grande que me deixam no meu espaço.

Lá vem este chateado, hoje não vale a pena…

Eu, depois de um jogo, muitas vezes vou ver esse jogo para casa, estou a telefonar aos meus adjuntos às três da manhã para cortar determinada imagem, que acho que é importante para depois mostrar aos jogadores, enfim...

Não desliga?

Desligar é difícil, é difícil.

Não tem assim nenhum ritual que faça depois de um bom jogo ou mau jogo? Beber uma cerveja? Comer leitão? Isso há sempre, sei que gosta de leitão…

Isso há sempre, isso há sempre. Esse convívio, esse descomprimir, por vezes depois de momentos que são marcantes.

No meu dia-a-dia já é mais difícil, porque vivo muito a minha profissão, vivo muito fechado com aquilo que é a minha profissão, a minha família. E fica mais difícil.

É uma vida solitária? Alguma vez se sentiu sozinho?

É uma vida solitária. É uma vida solitária…

Nós estamos muito expostos. Acho que o treinador ainda continua a pagar muitas vezes aquilo que é a incompetência de muita gente que está dentro das estruturas dos clubes, de quem comanda, de quem organiza e planeia as épocas desportivas, quem paga normalmente é o treinador. Está sempre algo fragilizado. Costumo dizer que está sempre com a mala à porta. Eu acho que é um bocado por aí.

E os meus sete anos no FC Porto e a importância - e voltando ao Futebol Clube do Porto - dessa consistência na relação que eu tinha com o senhor presidente, era exatamente por isso.

Nós vivíamos muito as derrotas, os dois, e éramos muito parecidos na forma como perdíamos e na forma como ganhávamos. E essa ligação era tão bonita nesse sentido, exatamente por isso.

E essa solidão que eu senti algumas vezes em momentos negativos no meu percurso, foi atenuada pela excelente pessoa, pelo ser humano e pela experiência de um grandíssimo dirigente que foi o ex-presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, sem dúvida nenhuma.

O treinador é uma pessoa solitária, sim.

E deixar o futebol? Alguma vez lhe passou pela cabeça? Algum momento de deceção o fez dizer: «já chega, não quero mais isto»? Ou a paixão pelo futebol falou sempre mais alto?

Já tive momentos de fraqueza desses…

Algum particular?

Num passado bem recente, com esta experiência na Arábia. Foi muito difícil. Foi verdadeiramente impactante na relação que eu tenho, normalmente, com os jogadores, com a estrutura.

Portanto, ainda este ano?

Sim, sim, sim.

Imagina-se sem futebol?

Não me imagino sem futebol, não, isso não. Mas, ter este modo de vida, vivendo da forma como eu vivo, seguramente não sou a pessoa mais feliz do mundo.

E deparo muitas vezes com um sentimento diferente do que a cabeça me diz. Essa é a verdade.

Mas não se considera uma pessoa feliz? Depois de tudo o que já alcançou?

O que é que é a felicidade? Depende de como nós olharmos para a felicidade. Há aqueles que vão dizer que a felicidade são pequenos momentos da nossa vida, que vamos ter no nosso dia-a-dia, enfim. Ok, aí sou uma pessoa feliz.

Mas, se olharmos para a felicidade em ter junto de mim todas as pessoas que foram importantes no meu percurso de vida, onde se inclui o futebol - mas também a outra vida, a vida social - e que não estão presentes e não podem vivenciar aquilo que eu... os momentos tão importantes, tão marcantes, tão bonitos que eu vivi… Há algo sempre que eu considero mais escuro dentro de mim.

Para mim a felicidade total era ter todas as pessoas que conheci na minha vida junto a mim nesses momentos, nesses tais pequenos momentos de felicidade.

Agora, nós treinadores somos estrategas e vamos arranjando aqui algumas estratégias para ir, no fundo, controlando e contornando esse tipo de sentimento