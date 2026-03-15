Em pleno balneário da Seleção Nacional, na moderna Cidade do Futebol, onde se sente que o jogador português está no centro de tudo, é impossível não lembrar Diogo Jota, oito meses após a sua morte – com o irmão, André Silva – naquele fatídico acidente de viação.

Nas sucessivas referências feitas a Diogo Jota desde então, no âmbito da Seleção Nacional, percebe-se que não se trata apenas de palavras de circunstância, mas sim de um verdadeiro desejo de homenagear a memória de um ser humano especial e que era parte importante do grupo.

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Podemos dizer que há aqui uma presença forte neste balneário, tendo em conta as vossas declarações, que é a do Diogo Jota. Quando entram no balneário, sentem que a camisola do Diogo está aqui e que ele, de alguma forma, está aqui?

Sem dúvida, sem dúvida. Acho que já tivemos sinais. O primeiro jogo na Arménia foi um momento incrível, marcar o primeiro golo no minuto 21. Depois fomos a Budapeste e também sofremos o golo do adversário ao minuto 21. A decisão de continuar com a camisola do Diogo, que foi entregue ao seu melhor amigo, o Ruben Neves, e ele marcar o primeiro golo pela Seleção com a camisola 21 ao fim de 60 jogos, para ganharmos em casa à Irlanda…

Estamos a falar de momentos incríveis. Acredito que, para nós, é uma luz!

O exemplo do Diogo está aqui connosco para sempre, porque é a garra, o acreditar naquilo que um jogador pode fazer e dar tudo pela Seleção.

Recordo uma conversa com o Diogo antes da Liga das Nações, na qual ele disse: ‘vou estar sempre aqui para ajudar a Seleção e para continuar com o meu sonho, que é ganhar o Mundial’.

E estará aqui?

Sempre, sempre. Para nós é 26 mais um! E é uma força também.

Há momentos em que precisamos de recordar que somos privilegiados. Poder estar aqui neste balneário - e na vida, não só no futebol. Na vida em geral, precisamos de desfrutar de todos os dias, enfrentando as dificuldades, faz parte.

O Diogo é uma parte muito importante daquilo que construímos no balneário e precisa ser parte do nosso caminho no Mundial.