Depois de sair do Futebol Clube do Porto, de forma atribulada, Sérgio Conceição guardou para si as palavras. Nunca comentou a forma como deixou o clube, na sequência das eleições que levaram ao fim do «reinado» de Pinto da Costa e à entrada de André Villas-Boas, muito menos a forma como foi substituído pelo seu antigo adjunto, Vítor Bruno.

Em sete temporadas nos Dragões tornou-se no treinador mais titulado da história do clube, cultivou uma imagem de técnico astuto, capaz de anular equipas teoricamente mais fortes, de montar equipas competitivas com poucos recursos, mas também de ser humano temperamental.

Sete temporadas em que não vestiu apenas a pele do FC Porto, vestiu mesmo a pele do clube. No fundo, garante, como fez em todos os clubes que representou. Mas a intensidade da passagem pelo Dragão foi tal, que dificilmente se imagina a treinar outro dos grandes em Portugal.

Esteve em Itália, no Milan, e na Arábia Saudita, no Al Ittihad. Em ambos os casos, apanhou «o comboio em andamento», entrou a meio da época em momentos complicados. Ganhou e perdeu. Lutou. A sua imagem de marca.

Esta entrevista foi feita no dia em que passavam precisamente dois anos da saída do FC Porto. Revisitar o tema era obrigatório. Mas falou-se de muito mais: do ser humano, das origens, da família e do futuro. Que deve passar pelo estrangeiro.

Entrevista a Sérgio Conceição: parte III

São conhecidas as raízes humildes de Sérgio Conceição. Vindo de uma família numerosa, ficou órfão aos 18 anos, viveu os últimos anos da adolescência no lar do FC Porto, viu no futebol uma porta para encontrar alegria e realização e realização pessoal, é pai de cinco filhos – quatro são profissionais de futebol – aos quais tenta passar os valores que traz da infância. Até porque o dinheiro é importante, mas não é tudo.

MF: Vamos aqui olhar um pouco para aquilo que foi a sua infância. Nasceu numa família humilde, tem oito irmãos, viveu entre a pobreza e várias perdas, perdas muito importantes. Uma delas aos 16 anos, a do seu pai. Se bem me lembro, demorou muito a convencê-lo a deixar assinar esse contrato com o Futebol Clube do Porto aos 16 anos. E dois dias depois o seu pai morreu.

Sérgio Conceição: Sim.

Quando olha para trás e chega aqui, a um patamar difícil para tanta gente, se tivesse cinco minutos para estar com o seu pai, olhos nos olhos, o que é que lhe diria?

Ui, isso é... Está-me a fazer uma pergunta difícil.

Eu acho que... obviamente que o abraçava e... E agradecia. Agradecia. Porque os sacrifícios foram muitos ao longo da nossa vida.

Eu tive a oportunidade de estar 16 anos com ele, com a minha mãe 18, e foram ensinamentos fantásticos.

Qual foi o melhor ensinamento do seu pai?

Acho que mesmo nos silêncios dele, ele ensinava. Mesmo nos momentos em que era difícil dizer alguma coisa, depois de um dia difícil de trabalho, ele ensinava. Ensinava esse compromisso, esse amor à família.

Chegou a trabalhar com ele nas obras?

Sim, sim. Nas férias da escola.

Incute alguma dessas aprendizagens aos seus filhos?

Claro. É exatamente isso que vou dizer. Os conselhos que nós damos… Tenho cinco filhos e, graças a Deus, todos bem formados, o pequenino ainda tem 11 anos, mas vai pelo mesmo caminho… Respeito, gratidão, humildade, enfim, são valores intrínsecos e que, no fundo, fazem parte da minha vida, de mim, do meu crescimento, daquilo que eu fui vivendo com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos.

Foi um trajeto difícil, muito difícil, muito difícil. Porque eu lembro-me que, na altura, ele não ligava ao futebol. Hoje é completamente o oposto. Os pais quase obrigam os filhos a ir para o futebol. O meu era o contrário. Queria que eu acabasse os estudos para ir trabalhar com ele.

O futebol ele não via… apesar de me acompanhar nos anos de infantil, iniciado e juvenil da Académica, acompanhava-me aos jogos...

Elogiava-o?

Não, não…

Talvez daí a sua carapaça…

Eu não me lembro também de o meu pai dizer “gosto muito de ti”. Mas ele mostrava de outras formas.

Estaria orgulhoso, o seu pai, de ver onde chegou?

Eu acho que sim. Acho que sim.

E a sua mãe?

Também.

Ficou órfão de pai e mãe aos 18 anos e depois ainda perde um irmão. Onde é que foi buscar essa força?

Foi exatamente isso. Eu cheguei ao Futebol Clube Porto e fiquei no Lar, na Rua Costa Cabral, com alguns jogadores africanos, enfim, de outros países, de outras cidades também, de Portugal.

E num momento muito difícil para mim, a minha mãe já estava doente na altura, eu ia a Coimbra sempre que podia, para levar algum dinheiro para ajudar, porque já ganhava algum dinheiro nos juniores, mas não foi fácil esse percurso, porque eu lembro-me que o meu pai veio comigo, viemos assinar o contrato, e dois dias depois ele faleceu, a minha mãe estava numa situação muito difícil.

Enfim, eu olhei para o futebol não só como algo que me podia dar uma satisfação enorme e também…

A sua salvação?

Não, eles poderem olhar para mim e verem que tudo aquilo que foi o sacrifício deles para com a família, porque nós somos uma família grande, valeu a pena. E eu lutei sempre com esse intuito, com esse foco.

Pensa nisso muitas vezes?

Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Cada título, os meus pais estão presentes.

Era isso que lhe ia perguntar. A cada título, a cada vitória, nos momentos mais decisivos da sua vida?

Falei sempre neles. Sempre.

E quando chora, porque acredito que chore…

Sim.

Em quem é que pensa?

Penso neles, penso no meu irmão também, penso nas pessoas que me ajudaram e que estão vivas, estão presentes neste trajeto.

E aí, se calhar facilita um bocadinho a minha dor, por vezes, dessa tal exigência que eu meto no meu dia-a-dia, na minha profissão. E também a nossa vida profissional, que não permite a presença diária ao pé dos nossos filhos, da nossa família.

Enfim, penso muitas vezes, penso todos os dias neles. Penso muito nos sacrifícios que fizemos, nós, a família, para chegarmos ao patamar em que estamos.

No fundo, é por eles que trabalho, que me dedico, que conquisto. É por eles, sim.

Sérgio, quando o dinheiro deixou ser um problema, uma preocupação, como é que se sentiu depois dessas dificuldades todas? Alívio? Tranquilidade?

Foi algo que... Sinceramente... O dinheiro tem importância, permite que tenhamos uma vida mais facilitada e ajuda a ter alguns dos prazeres da vida mundana, mas não é algo que eu valorize muitíssimo. É importante e nós trabalhamos para isso, trabalhamos para termos uma boa vida a nível financeiro, sem dúvida nenhuma, mas, para mim, é o prazer de ganhar títulos, de ter sucesso na minha vida profissional.

Houve algum cuidado nessa gestão?

Houve cuidado nessa gestão, claramente que sim, mas não é algo a que eu dê prioridade, sinceramente, é algo que acho que é natural, porque tenho uma profissão - e tenho noção de que sou um sortudo.

E também digo que, por tudo aquilo que o futebol me deu, o respeito que tenho pelo futebol é grandíssimo. Obviamente, permite-nos ter uma vida muito melhor a esse nível do que tinha no meu percurso inicial, isso sem dúvida nenhuma. Mas não é algo que eu valorize tanto, sinceramente. E se calhar é por isso que as coisas acontecem de uma forma natural e, graças a Deus, neste momento estou completamente tranquilo a esse nível, sabendo que o que mais me preocupa em termos de trajeto, percurso, é o próximo projeto e não o dinheiro.