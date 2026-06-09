Depois de sair do Futebol Clube do Porto, de forma atribulada, Sérgio Conceição guardou para si as palavras. Nunca comentou a forma como deixou o clube, na sequência das eleições que levaram ao fim do «reinado» de Pinto da Costa e à entrada de André Villas-Boas, muito menos a forma como foi substituído pelo seu antigo adjunto, Vítor Bruno.

Em sete temporadas nos Dragões tornou-se no treinador mais titulado da história do clube, cultivou uma imagem de técnico astuto, capaz de anular equipas teoricamente mais fortes, de montar equipas competitivas com poucos recursos, mas também de ser humano temperamental.

Sete temporadas em que não vestiu apenas a pele do FC Porto, vestiu mesmo a pele do clube. No fundo, garante, como fez em todos os clubes que representou. Mas a intensidade da passagem pelo Dragão foi tal, que dificilmente se imagina a treinar outro dos grandes em Portugal.

Esteve em Itália, no Milan, e na Arábia Saudita, no Al-Ittihad. Em ambos os casos, apanhou «o comboio em andamento», entrou a meio da época em momentos complicados. Ganhou e perdeu. Lutou. A sua imagem de marca.

Esta entrevista foi feita no dia em que passavam precisamente dois anos da saída do FC Porto. Revisitar o tema era obrigatório. Mas falou-se de muito mais: do ser humano, das origens, da família e do futuro. Que deve passar pelo estrangeiro.

Entrevista a Sérgio Conceição: parte IV

Quatro dos cinco filhos de Sérgio Conceição são profissionais de futebol - o mais novo tem apenas onze anos, quem sabe se vai manter a tradição familiar. O mais famoso é Francisco Conceição, agora na Juventus. Mas há ainda Rodrigo - que também foi treinado pelo pai no FC Porto – Sérgio e Moisés. Todos diferentes (na forma de jogar) todos iguais (na formação familiar). E como será ser filho do treinador Sérgio Conceição?

Ainda em relação à família… É mais fácil ser treinador ou pai de jogadores de futebol? Ou o Sérgio Conceição é um pai chato para os filhos do Sérgio Conceição que são futebolistas?

Eu separo bem as águas, como costumo dizer. Aliás, eu não falo de futebol. Eu treinei dois filhos, treinei o Rodrigo e o Francisco no Futebol Clube do Porto. Eles nunca, em casa, nunca me ouviram a falar… Em relação à equipa sim, mas em relação diretamente a eles ou alguma coisa que eles tivessem feito ou não no treino, isso não fiz. Separo bem aquilo que é o papel de pai e o papel de treinador.

E quando vai ver algum jogo dos seus filhos…

Vou, vou, gosto de acompanhar.

… diz alguma coisa da bancada?

Não, não, não. Alguns conselhos sim, partilhamos algumas ideias sobre aquilo que é o futebol, sobre as características de cada um deles, sobre o percurso deles também, isso é natural.

Mas vê-se no lugar deles? Algum deles tem características suas? O Francisco, por exemplo, que se tem destacado mais e agora também vai ao Mundial?

Sim, o Francisco tem tido um percurso muitíssimo bonito. Tem conseguido ter sucesso. No Futebol Clube do Porto, na Juventus. Na Seleção também já conseguiu ter um papel importante dentro do grupo e eu fico muito feliz por eles.

O Moisés, fui ver há bem pouco tempo, um jogo do Amarante, onde jogou o Moisés e que subiu divisão, foi campeão também. Tanto vou ver um jogo da Seleção Nacional, como vou ver um jogo da terceira divisão.

Mas são pequenos «Serginhos» ou não?

São todos diferentes. São todos diferentes. Têm aquilo de que estávamos a falar, que para mim é o mais importante. Têm valores que para mim são essenciais e inegociáveis. E por isso fico extremamente feliz. Sabem que o dinheiro não é tudo. São muito amigos uns dos outros, vivem muito o sofrimento uns dos outros, as alegrias uns dos outros. E isso deixa-me imensamente feliz.

Essa sua parte familiar, eu julgo que é desconhecida do grande público. O Sérgio, nesse aspeto, é uma pessoa com muita ligação familiar também. Ajuda os seus irmãos?

Ajudo os meus irmãos, claro.

E nunca falou sobre isso porquê?

Não é a minha forma de estar, sinceramente. E falo nos meus filhos, mas os meus filhos são conhecidos, jogam futebol, são todos profissionais de futebol, excluindo o mais pequenino.