Luís Campos, em entrevista ao Maisfutebol, não tem problemas em nomear os jogadores que mais o encantam em Portugal e diz que seguramente vai voltar a contratar no futebol português em breve, depois de nos últimos anos ter garantindo nomes como Bernardo Silva, João Moutinho, James, Rafael Leão ou Xadas, e já esta época Onana e o treinador Jorge Maciel na Liga Revelação. Pelo caminho, o diretor desportivo do Lille revela que esteve perto de contratar Trincão quando estava no Mónaco, chegou a reunir com o jogador, com a família e com os agentes, pelo que reconhece um talento extraordinário ao jovem agora adquirido pelo Barcelona.

Que jogador do campeonato português gostava de levar para o Lille?

Toda a gente percebe que o Lille não pode comprar os melhores jogadores do Benfica, do FC Porto ou do Sporting, são extremamente caros, têm cláusulas de rescisão altíssimas. Depois há clubes como o Sp. Braga, o V. Guimarães, o V. Setúbal, o próprio Moreirense, têm excelentes jogadores. Pelo nosso ADN, procurámos sempre jovens talentos e há muitos em Portugal.

Pode ir aí à sua base de dados...?

No FC Porto posso falar de Romário Baró, do Fábio Silva, do Tomás Esteves, no Benfica posso falar de Florentino, Tomás Tavares, David Tavares e o Jota, no Sporting Joelson Fernandes, Nuno Tavares e Rodrigo Fernandes. Depois o Sp. Braga é um dos clubes que melhor tem trabalhado a formação, consegue ter sempre jovens muito interessantes. O trabalho do António Salvador tem permitido ao Sp. Braga ter frescura económica e bons resultados desportivos, é um clube que não se preocupa apenas em fazer a gestão económica a partir dos direitos televisivos, mas tenta gerar outro tipo de receita, formando bons jogadores e vendendo-os mais tarde.

Portanto continua a haver muitos jogadores do campeonato português na sua base de dados...

Sim, estes são os mais conhecidos, são quase todos internacionais portugueses, mas existem outros, em equipas mais pequenas. Recordo que uma das contratações que fizemos em janeiro foi o Onana, de 19 anos, que estava no Leixões sub-23. E já foi titular na equipa principal do Lille.

Surpreendeu-o que o Trincão fosse já para o Barcelona?

É uma decisão que respeito dele, da família dele, dos agentes dele. O Barcelona está entre os cinco melhores clubes do mundo. É um desafio alto que ele coloca a ele mesmo, mas ele é de facto um jogador com um imenso potencial. Já o conheço há muito tempo, já me sentei com ele, com a família dele e com os agentes à mesa, para o tentar convencer a ir na altura para o Mónaco. Foi por muito pouco que não aconteceu. Aliás, só não aconteceu porque eu acabei por sair do Mónaco nesse ano. Portanto é um jogador que conheço bem e ao qual reconheço um potencial extraordinário. Espero que ele tenha capacidade de dar resposta já num clube de altíssimo grau e altíssima exigência, como é o Barcelona.

Se não tivesse saído do Mónaco naquela altura, acredita que o trajeto do Trincão teria passado por aí?

Penso que sim, penso que sim. Naquela altura fizemos uma aposta grande em jovens jogadores portugueses e penso que o Trincão teria acontecido. Foi alvo de discussão, foi alvo de reuniões com o jogador e com os agentes, mas por outras razões acabou por não acontecer. Portanto é um jogador que já conheço e aprecio há muitos anos.