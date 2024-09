Yannick Carrasco lembra o pai que o abandonou: «Estou em paz com Portugal»

Yannick Carrasco pode não ter nacionalidade portuguesa e pode até ter abdicado do apelido português no nome: no início da carreira era Yannick Ferreira-Carrasco, entretanto passou a ser Yannick Carrasco. Pode tudo isso ser verdade, sim, mas o belga que agora joga no Al Shabab, de Vítor Pereira, garante que não deixa, por isso, de ter carinho por Portugal.

O avançado nascido na Bélgica de pai português e mãe espanhola recordou a história em conversa com o Maisfutebol e A Bola, que viajaram até Riade a convite da Liga Saudita, para sentir como se vive o futebol neste país árabe.

«Portugal fez sempre parte da minha história», começa por dizer Yannick Carrasco.

«O meu pai abandonou-me quando eu era pequeno, mas ele era português. Por isso, para mim, Portugal é como... Enfim, haverá sempre uma parte do meu sangue que é português.»

O avançado garante que o o sofrimento que houve no passado, porque houve algum, claro, está completamente resolvido. Hoje Yannick Carrasco garante viver sem ressentimentos.

«Não, Portugal não é sofrimento para mim. Estou em paz com Portugal, seguramente.»

Até porque o pai saiu de casa quando ele era ainda bebé, mas a mãe refez a vida. Com outro português, curiosamente.

Outro alentejano, que no verão o levava a Portugal de férias. Até que tinha sete ou oito anos, os verões de Yannick Carrasco eram passados no Alto Alentejo e deixaram-lhe boas memórias.

«O segundo marido da minha mãe também era português, portanto tenho dois meio-irmãos - um irmão e uma irmã -, que também têm um pai português. Portanto, Portugal traz-me boas recordações e a verdade é que passei bons momentos lá», confessa.

«Penso que quando se é jovem há coisas de que não nos lembramos, mas depois, é como te digo, o pai dos meus dois irmãos é português … O meu pai era de Elvas e o meu padrasto de Campo Maior, conheço as duas cidades e fui lá várias vezes de férias.»