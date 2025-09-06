Vasco Sousa foi uma das novidades do último dia do mercado de verão. Em cima do fecho da janela de transferências, o FC Porto anunciou a renovação até 2030 e o seu empréstimo ao Moreirense, que ficou com uma opção de compra de 8 milhões de euros.

Já em Moreira de Cónegos, o médio de 22 anos recebeu o Maisfutebol no relvado onde deseja que o seu talento floresça nesta temporada, que promete ser de muitas vitórias e bom futebol.

«Villas-Boas e Farioli acreditam no meu potencial, mas eu tinha ambição de mais», revela em exclusivo uma das joias do «ouro da casa» do Olival, que agora promete brilhar uns quilómetros mais a norte.

Maisfutebol – O Vasco renovou com o FC Porto até 2030 e foi emprestado ao Moreirense, com cláusula de compra de 8 milhões de euros. Como decorreu esse acordo?

Vasco Sousa – A renovação com o FC Porto vem de uma total confiança da estrutura e da equipa técnica em mim. Isso faz-me sentir orgulhoso. Venho para o Moreirense para ter mais minutos, porque senti que na equipa do FC Porto podia não ter as oportunidades que ambicionava, sobretudo depois de uma grave lesão.

Villas-Boas e Farioli explicaram-lhe a situação?

O presidente Villas-Boas e o mister Farioli transmitiram-me confiança. Disseram-me que acreditam muito no meu potencial. Aliás, disseram-me que ao longo da época podia vir a ter as minhas oportunidades, mas eu tinha a ambição de mais.

E, deste lado, o técnico Vasco Botelho da Costa convenceu-o a vir para o Moreirense?

Agarrei este projeto com total agrado. Venho para lutar pelo clube e por estes adeptos. Queremos fazer a melhor época possível, com vitórias e bom futebol.

Porquê o Moreirense e não o estrangeiro? Sente que evoluirá mais a continuar por cá?

Este projeto do Moreirense aliciou-me. Acima de tudo, tenho de conhecer bem a I Liga e de ter os meus minutos para criar a minha marca em Portugal. É um passo importante para abrir o leque de oportunidades que possam no futuro surgir.

O que o Vasco traz para este Moreirense? Para quem não o conhece, como se define como jogador?

Sou um jogador que dá tudo em campo, que deixa tudo de si dentro das quatro linhas. Sou um guerreiro. Vou mostrar isso no Moreirense.

Em que sistema prefere jogar? Num 4-3-3, como joga Farioli; num 3-5-2, como jogava Anselmi; ou num 4-2-3-1, utilizado por Vítor Bruno ou até aqui no Moreirense, pelo Vasco Botelho da Costa?

Não sendo hipócrita, o 4-3-3 é o sistema em que me sinto mais confortável. Agora, se é como médio interior, ofensivo, defensivo, quero é estar lá dentro e ajudar a equipa, nem que seja a guarda-redes.

O Moreirense teve um excelente arranque de campeonato, com três vitórias em três jornadas. Neste momento, a equipa está em 5.º lugar. Acredita que podem lutar pela Europa ou é sonhar demasiado?

Fiquei surpreendido pela qualidade da estrutura e do plantel que temos. É cedo para traçar esse objetivo, mas o grupo está confiante de que podemos alcançar um feito bonito esta temporada.

É possível, portanto, uma qualificação para as competições europeias?

Tudo pode acontecer. Treino a treino, jogo a jogo, com a qualidade que nós temos, acredito que pode acontecer.

Não vencendo o título pelo Moreirense, acredita que o FC Porto vai ser campeão?

O meu foco é o Moreirense. Neste momento, não posso ambicionar esse objetivo pelo FC Porto, embora, claro, continue a ter muito carinho pelo clube.

