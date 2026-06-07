Em entrevista exclusiva ao Maisfutebol, TVI e CNN, que será exibida na íntegra na próxima semana, Sérgio Conceição recorda o pai e fala dos valores que procurou transmitir aos filhos.

O antigo técnico dos azuis e brancos revelou que aprendeu com o pai o compromisso com a família. «Mesmo nos silêncios dele, ele ensinava-me. Mesmo nos momentos em que era difícil dizer alguma coisa, depois de um dia difícil de trabalho, ele ensinava-me esse compromisso, esse amor à família», recordou.

Confirmou ainda que, na juventude, trabalhou nas obras com o pai, nas férias da escola.

O treinador de 51 anos diz-se realizado pela forma como educou os filhos: «Tenho cinco filhos e, graças a Deus, todos bem formados. O pequenino tem 11 anos, mas vai pelo mesmo caminho.»

«Respeito, gratidão e humildade são valores intrínsecos e que fazem parte de mim, do que fui vivendo com a minha família, com os meus pais e os meus irmãos», concluiu.