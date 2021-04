Comecemos pelo Sporting. Ao fim de 19 anos de espera, acha que este ano é que é?

Sigo muito o Sporting. Também falo com o Grujic e já lhe disse que vai ser difícil para ele ganhar a Liga Portuguesa. Acho que o Sporting vai ganhar.

Mas ele ainda acredita, não?

Ele tem de acreditar. É jogador do FC Porto.

Além de seguir a equipa, manteve algumas amizades do tempo do Sporting?

Sim, dou-me muito bem com o Bruno Fernandes. Falamos bastantes vezes. No último ano, joguei contra ele na Liga Europa [meias-finais, 2019/20] e agora pela seleção contra Portugal. Mantenho também uma boa relação com o Ristovski. Gosto muito dele.

Considera que este possível título do Sporting serve também como recompensa por muitos anos de espera e de trabalho?

Sim. Se o Sporting for campeão este ano é como se for eu a ganhar. Amo muito aquele clube. Estive só um ano, mas senti o clube de verdade no meu coração. Vou ficar muito feliz se ganharam a Liga, porque eles merecem. Trabalham há muitos anos para isso. Quando eu estava lá, ganhámos duas Taças e foi uma época boa. E agora se ganhar a Liga…

Considerando FC Porto e Benfica como favoritos e principais candidatos, à partida, foi para si uma surpresa o que o Sporting está a fazer este ano?

Surpreendeu-me um pouco. O FC Porto e o Benfica são candidatos a ganhar a Liga, mas o Sporting é um clube grande e merece.

A Taça da Liga e a Taça de Portugal, ambas ganhas ao FC Porto, foram os seus jogos mais marcantes no Sporting?

Sem dúvida. Ganhar a Taça de Portugal foi um dos melhores dias na minha vida.

E a Taça da Liga?

Tem um impacto menor, porque não é no final da temporada. Mas ambas são troféus de grande valor. E eu gosto de ganhar.

E têm a curiosidade terem sido ambas conquistadas nos penáltis.

Claro. É sempre 50/50. Tivemos um grupo muito unido, com uma ambição grande e isso ajudou.

Se pudesse deixar uma mensagem aos adeptos do Sporting, o que lhes diria?

Muito obrigado por tudo. Vamos ser campeões este ano.