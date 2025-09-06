Se há uma semana estava em Alvalade como opção para o clássico, em que o FC Porto venceu o bicampeão Sporting, agora o desafio é outro: conquistar a titularidade no Moreirense e ganhar minutos para se afirmar no futebol português.

Vasco Sousa, 22 anos, um dos médios mais promissores da sua geração fala ao Maisfutebol sobre a sua saída recente do FC Porto, onde garante que a porta para os jovens continua aberta, do exemplo de Jorge Costa e da grave lesão sofrida em fevereiro, que demonstrou a sua capacidade de superação.

Maisfutebol – Estreou-se no FC Porto com Sérgio Conceição, foi com Vítor Bruno que jogou mais, passou por Anselmi e agora por Farioli. O que mudou no FC Porto da época passada para esta?

Vasco Sousa – A mentalidade é a mesma. Nesse aspeto, não mudou nada. Com o novo treinador, mudaram as ideias de jogo, mas a ambição e a luta estão sempre lá. O FC Porto sempre foi um clube que está permanentemente em busca de vitórias, que vive da conquista de títulos e em que os jogadores tentam sempre dar tudo em campo.

No entanto, esta época há mais opções e esta equipa mostra um andamento diferente. Este novo contexto dificulta a vida a jovens como o Vasco ou, como exemplo mais mediático, ao Rodrigo Mora?

O FC Porto fez um mercado forte e contratou muito bons reforços, mas a porta para os jovens está sempre aberta, seja pela equipa B ou pelos juniores. O mister Farioli e o presidente Villas-Boas acreditam muito na formação. Por isso, acredito que, mais tarde ou mais cedo, os jovens vão ter uma oportunidade.

O Rodrigo Mora revelou, numa entrevista, que o Jorge Costa dizia que o Vasco era um jogador à Porto. De que forma foi o Jorge Costa importante para si?

O Jorge era uma pessoa impecável. Era um «homem à Porto». A nós, jovens, transmitia-nos os valores certos. Significa muito ele ter dito isso sobre mim, pelo legado que ele deixou no nosso clube.

A 16 de fevereiro de 2025 sofreu uma grave lesão e fez o seu último jogo oficial pelo FC Porto. Qual foi o seu maior receio após aquele jogo frente ao Farense?

Pela primeira vez, tive a sensação de que algo estava errado. Foi a minha primeira lesão. Nunca tinha tido nada. Nem sequer muscular. Desde o minuto em que senti a pancada e aquela dor, percebi que tinha de superar o maior desafio da minha vida. E estava preparado para o enfrentar.

Achou que podia terminar ali a carreira como jogador de futebol?

Não. Disseram-me que havia sempre possibilidade de recuperar e agarrei-me a isso. Para todos os jovens que passam por este tipo de situações, acho que servi de exemplo de que qualquer adversidade pode ser superada.

De tal forma que superou a lesão em dois meses e meio, quando o tempo previsto era entre quatro e seis meses. Aliás, até foi feito um minidocumentário sobre a sua recuperação, em que aparece uma imagem curiosa, onde está debaixo de água a replicar um exercício do mítico Muhammad Ali… Foi esse exemplo de superação que quis mostrar?

Todos os dias tento superar-me como profissional. Com a lesão, esse esforço dobrou. Foi um trabalho de equipa, com o staff e os fisioterapeutas do FC Porto, mesmo com os meus colegas de equipa, que todos os dias iam abraçar-me e motivar-me. Eu usava isso como alimento para me superar ainda mais e demonstrar que podia encurtar ao máximo a minha recuperação. Queria poder voltar a jogar com eles o mais rápido possível.

A lesão [fratura do perónio da perna direita] mudou-o ou mantém o espírito de «mais vale quebrar que torcer»?

Se eu estou lá dentro, é para dar tudo sem receios. A partir do momento em que tenho o aval da equipa técnica de que estou a 100 por cento, vou jogar sem pensar no que possa vir a acontecer. Quem vai à guerra, está sempre sujeito…

