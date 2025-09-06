Vasco Sousa é bom garfo, mas garante também ser um cozinheiro de mão cheia. É desligado das redes sociais, ao contrário da esmagadora maioria dos jovens da sua geração, e nutre uma admiração por Pepe, o contacto mais famoso que tem no telemóvel.

Nesta última parte da entrevista ao Maisfutebol, o médio de 22 anos que o FC Porto acaba de ceder ao Moreirense revela as suas preferências fora do futebol e surpreende com uma ou outra escolha.

Maisfutebol – O que faz para se abstrair do futebol?

Vasco Sousa – Sou muito caseiro, muito ligado à família. O que mais me enche o coração é, depois de um treino da parte da manhã, passar as tardes com os meus amigos e com a minha família. Essa é a minha definição de bem-estar.

O que vê na Netflix?

É o que a minha namorada quiser.

E o que é que ela costuma de querer?

É muito de luas. Por acaso, gosto de ver documentários ligados ao desporto, à nutrição, a temas relacionados com o bem-estar.

E música. O que ouve?

Um bocadinho de tudo, dependendo do estado de espírito.

Tem alguma viagem de sonho?

Gostaria de ir às Maldivas, com a minha namorada. É um destino paradisíaco.

Qual é o seu prato preferido?

Sou um bom garfo. Como um bocadinho de tudo. Não sou esquisito. Por influência da minha namorada, com a nutrição aprendi que a variedade é fundamental.

Cozinha?

Cozinho. E cozinho bem. A vida fez-me aprender e a minha mãe sempre me motivou a ser a cozinhar, para ser autónomo.

Diga-nos então um prato que saiba fazer bem.

Até o desafiava. Que prato é que gostaria que eu cozinhasse?

Fazemos assim: se fôssemos hoje a sua casa, o que é que o Vasco faria para jantar?

Uma comidinha caseira e simples, de que toda a gente gostasse. Talvez um arrozinho de tomate e uns bifes de frango. Mas também arrisco fazer alguns pratos de cozinha tradicional portuguesa. Pode é não ficar com o mesmo primor nos temperos como em casa dos avós.

Outra curiosidade: qual é o contacto mais famoso que tem no telemóvel?

O Pepe. Sempre foi uma referência e hoje posso dizer que é um grande amigo.

O Pepe ajudou-o muito quando chegou à equipa principal do FC Porto?

Sem dúvida. Eu era um miúdo da formação e, de um momento para o outro, passei a ter o Pepe ao meu lado no balneário. Essa circunstância tornou-me melhor pessoa e melhor jogador.

Não sei se está relacionado com o Pepe, mas, nestes anos todos de futebol, qual foi o melhor conselho que lhe deram?

Acima de tudo, saber desfrutar de poder fazer aquilo que mais gosto, que é jogar futebol.

Acha que boa parte dos jovens futebolistas têm noção do privilégio que têm ou vivem numa espécie de bolha?

Há os dois lados. Por um lado, a vida familiar não pode ser muito exposta, temos de ter a consciência de que não podemos sair quando queremos, temos de respeitar os momentos da equipa, mas, claro, tem o seu lado altamente positivo: sobretudo em termos financeiros, pela capacidade que temos de proporcionar as melhores condições aos que nos são próximos.

Liga alguma coisa às redes sociais?

Nada. Se pudesse, vivia na sombra.

Portanto, também não se preocupa muito com comentários que possam fazer sobre si.

Sim. Tento abstrair-me de tudo isso.

Onde se vê daqui a 10 anos?

Vejo-me amanhã aqui a treinar e a dar tudo pelo Moreirense, agradecido pela oportunidade que me deram.

Qual o seu maior sonho?

Mais do que sonho, o meu objetivo é proporcionar à minha família o dobro do que eles já me deram ao longo da vida.

