Cresceu em Cristelo, Paredes, de mão dada com o avô Amândio, que o levou para o futebol – uma memória tão marcante que a eternizou na pele.

Quis ser guarda-redes, mas depressa que percebeu que pela sua estatura e espírito guerreiro estava destinado às batalhas do meio-campo. Passou por Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, antes de rumar ao FC Porto (nos sub-17), recusando convites de Benfica e Sporting.

Numa tarde de sol, em pleno relvado do Estádio do Moreirense, Vasco Sousa conversa com o Maisfutebol sobre as suas origens, revela memórias e salienta o papel da família como elemento fundamental da sua vida.

Sempre de sorriso rasgado e de olhos postos no futuro, que ambiciona radioso.

Maisfutebol – Qual sua primeira memória do futebol?

Vasco Sousa – Ir com o meu irmão e com o meu avô aos treinos. Eu era um miúdo muito envergonhado, que tinha o sonho de ser guarda-redes, mas toda a gente já sabia que não iria ser, por causa da minha altura. Essa é a imagem que tenho na cabeça e é o que tenho tatuado aqui [levanta a manga da camisola e mostra o braço].

O que representa essa tatuagem?

São os meus avós maternos, que me criaram e que são um orgulho imenso para mim. Foram eles que me motivaram para ser futebolista.

E a outra tatuagem?

É a hora de nascimento o meu irmão mais velho e da minha irmã. Só tenho estas duas. Só as fiz porque têm grande significado para mim.

O seu avô tem uma grande influência na sua infância. O que é que ele fazia?

O meu avô Amândio era carpinteiro, mas era um homem dos sete ofícios, que fazia um bocadinho de tudo. Sempre foi um guerreiro, que tinha nove filhos em casa para alimentar. Ele também foi jogador do Cristelo. E também era médio, como eu.

No seu caso, perdeu-se um bom guarda-redes ou ganhou-se um ainda melhor médio-centro?

Acho que se ganhou um grande médio-centro. Porque a estatura, de facto, não ajudava. O meu avô dizia-me que o verdadeiro conflito era no meio-campo. Eu acho que tenho características para disputar essa «guerra». É também uma forma de defender o legado dele.

Começou no Cristelo, passou pelo Paços, chegou ao Vitória de Guimarães... E aí, nos sub-17, foi abordado por Benfica e Sporting, mas preferiu o FC Porto. Como aconteceu essa opção?

Eu queria sobretudo que fosse uma opção benéfica para mim e para a minha família, até porque os meus pais não tinham vida para me levar aos treinos todos os dias. O coração pesou na opção que tomei pelo FC Porto. Mas acho que, sinceramente, foi a melhor opção, até pelas condições que me davam a mim e à minha família.

Lembra-se do dia em que disse à sua mãe que ia jogar no Dragão?

Era criança. Ao passar pelo Dragão disse-lhe: «Um dia vou jogar aqui!» A partir daí, deixou de ser um sonho e passou a ser uma meta. Depois de dizer aquilo à minha mãe, caso eu não o concretizasse, acho que ficaria um vazio dentro de mim.

Estreou-se a 5 de fevereiro de 2023, entrou no final de um jogo em que o FC Porto venceu o Vizela [2-0]. Foi aí que viu a sua mãe chorar?

Sim. Aliás, a primeira coisa que eu fiz mal acabou o jogo foi ir ter com a minha mãe. Estrear-me no Dragão pelo FC Porto, tantos anos depois de lhe ter feito aquela promessa, é algo de que me orgulho muito. Foi memorável.

Tem algum jogador que seja um modelo para si?

Muitos têm jogadores como ídolos, mas a minha grande referência é o meu irmão. É o meu melhor amigo, o meu ídolo, o meu braço direito. Vejo-o como uma inspiração na vida.

Ele jogava futebol também?

Sim. Desde cedo. Os clubes por onde eu passei ele também passou no início da sua carreira. Mas depois seguiu por outra via, seguindo um pouco as pisadas do meu pai. Sendo eu o mais novo, ele sempre me acompanhou e sempre me protegeu.

Mas tinha um ídolo de infância no futebol…

O Messi sempre foi uma referência para mim. Pela estatura, pela agilidade e capacidade de fazer a diferença.

A sua mãe é esteticista, o seu pai é arquiteto. Se não fosse futebolista, o Vasco seria o quê?

Algo virado para o desporto. Não imagino a minha vida fora deste meio. Aliás, concorri à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), mas a média de entrada subiu naquele período da pandemia e, apesar de eu ter acima de 15 valores, não entrei nesse ano. Talvez um dia volte a concorrer.

