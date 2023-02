O Chelsea confirmou nesta quarta-feira de manhã a contratação de Enzo Fernández, divulgando apenas um curto vídeo com referências ao médio argentino nas redes sociais.

O clube inglês paga 121 milhões de euros ao Benfica pelo passe do jogador, num negócio fechado em contra-relógio, nas últimas horas do mercado de transferências.

Com quanto dinheiro fica o Benfica da venda de Enzo?

Por isso mesmo, a apresentação de Enzo não foi preparada atempadamente. De qualquer forma, os prazos foram cumpridos e o antigo médio encarnado já surge no plantel do Chelsea que consta no site oficial da Premier League.

Veja aqui o curto vídeo de apresentação: