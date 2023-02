Enzo Fernández bateu três recordes de transferências de uma assentada com a mudança do Benfica para o Chelsea, em troca de uma verba de 121 milhões de euros.

O internacional argentino passa a ser, aos 22 anos, o médio mais caro da história do futebol. Esta é aliás a sexta transferência por valores mais altos de sempre, apenas superada por avançados (Neymar, Mbappé, Dembelé, Coutinho e João Félix).

Ao transferir-se do Benfica para o Chelsea, Enzo supera ainda com larga margem o negócio mais valioso a envolver jogadores argentinos, elevando a fasquia de 90 milhões de euros pagos pela Juventus em 2016 para garantir Gonzalo Higuaín.

Por fim, e apenas ano e meio depois, o médio oriundo do Benfica estabelece um novo recorde da Premier League. No verão de 2021, o Manchester City pagou 117,5 milhões de euros para contratar Jack Grealish. Agora, Enzo Fernández supera essa marca.

Refira-se ainda que o Benfica passa a ter dois jogadores no top-10 das maiores transferências de sempre, depois de ter vendido João Félix para o At. Madrid por 126 milhões de euros em 2019. Cristiano Ronaldo, que custou 117 milhões à Juventus em 2018, também surge entre os maiores negócios da história do futebol.

As transferências mais caras da história: