Dias de loucos para Enzo Fernández.

O Chelsea chegou a acordo com o Benfica para a transferência do jogador na terça-feira. No dia seguinte, o argentino voou para Londres.

Na quinta-feira, Enzo Fernández treinou com plantel dos «blues» e na sexta fez a estreia com a nova camisola, no empate a zero (0-0) frente ao Fulham de Marco Silva.

Sem parar, o médio entrou num avião para regressar a Lisboa. Curiosamente, em dia de jogo do Benfica - que venceu o Casa Pia por 3-0 -, Enzo apresentou-se na capital de Portugal para celebrar o aniversário da namorada.

Valentina Cervantes comemora neste sábado o 23.º aniversário e contou com a companhia do antigo jogador do Benfica.