O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, não acredita que haja «qualquer problema» quando o médio Enzo Fernández se juntar ao plantel na segunda-feira, na digressão de pré-época pelos Estados Unidos, a meio de um processo disciplinar em curso por alegado racismo.

O médio, de 23 anos, foi acusado pela Federação Francesa de Futebol de entoar um cântico «racista e discriminatório» após a vitória da Argentina na Copa América.

A FIFA iniciou uma investigação sobre o incidente, pelo qual Fernandez se desculpou. Maresca abordou o assunto, em conferência de imprensa: «É muito fácil, falando do jogador, fazer uma declaração para pedir desculpas. O clube fez o mesmo, por isso não creio que haja algo a acrescentar em termos da situação. Já está tudo claro e esclarecido».

Questionado sobre se haverá algum problema no seio do plantel, uma vez que o Chelsea tem sete jogadores franceses que são negros ou mestiços, Maresca respondeu:

«Não me parece. São todos seres humanos. Não creio que haja más intenções por parte de nenhum deles. Penso que quando o Enzo regressar não haverá qualquer problema. O Enzo esclareceu a situação, o clube também, por isso não há nada a acrescentar. Não são más pessoas. Falei com o Enzo e com todos eles», garantiu.