Enzo Fernández chegou à Europa este verão, primeiro para representar o Benfica e agora para jogar no Chelsea, e depois de uma longa ligação ao River Plate.

Em entrevista ao site dos blues, o médio de 22 anos recordou os primeiros passos no futebol, o amor que tem pelo River e confessou que tem dois irmãos que são adeptos do Boca Juniors, eterno rival dos Millonarios.

«Dei os primeiros pontapés na bola quando tinha três anos. Quando tinha seis, comecei a jogar no River Plate. Foi com essa idade que treinei pela primeira vez. (…) Passei grande parte da minha vida no River Plate, e estou grato pelo amor e pela confiança que tiveram em mim. Além disso, sou um grande adepto do clube desde que era pequeno. Foi tudo muito natural e fico muito feliz por ter conseguido ajudar. Eles também me ajudaram a evoluir como jogador», afirmou.

«A minha família é do River Plate, apesar de ter dois irmãos que são do Boca Juniors. Mas eles sempre me apoiaram e estiverem sempre lá para mim. Eles vibraram muito com o meu sucesso», continuou.

De resto, o internacional argentino confessou que se chama Enzo em homenagem a Enzo Francescoli, lenda do River: «O meu pai é um grande adepto do River. Por isso é que ele me chamou Enzo, por causa do Enzo Francescoli. Por isso a minha família ficou muito feliz por eu concretizar um dos meus maiores sonhos [ser campeão pelo River].»