Enzo Le Fée foi confirmado, esta terça-feira, como reforço em definitivo para o Sunderland, formação que vai voltar à Premier League oito anos depois.

O médio francês encontrava-se emprestado pela Roma, tendo agora sido contratado por 23 milhões aos italianos, de acordo com a Sky Sports. O atleta formado no Lorient, de França, assinou contrato até 2029.

«Temos o prazer de confirmar a contratação definitiva de Enzo Le Fée! O jogador de 25 anos chega da AS Roma por um valor não divulgado, assinando um contrato de quatro anos com o Wearside», escreveu o clube inglês nas redes sociais.

Enzo chegou à capital italiana no verão de 2024, na qual realizou apenas dez encontros. Em janeiro foi emprestado ao Sunderland, assumindo-se como peça importante para o regresso do clube histórico do futebol inglês.

O Sunderland garantiu a promoção à Premier League, depois derrotar o Sheffield United na final do play-off do segundo escalão inglês. Pelos «black cats», o médio de 25 anos anotou um golo e fez três assistências, em 18 jogos realizados.