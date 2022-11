Enzo Pérez voltou à baliza do River Plate, desta vez num treino, e voltou a brilhar com as luvas calçadas.

O antigo médio do Benfica entrou para sempre na galeria dos memoráveis do River Plate não só pelos títulos que venceu ou pelas exibições no meio-campo, como também por ter tido a coragem para ir à baliza, como titular, numa partida da Libertadores.

Em plena pandemia, Enzo Pérez assumiu o lugar de guarda-redes frente ao Independiente de Santa Fé e garantiu a passagem do River Plate com uma exibição seguríssima e lendária. Na despedida de Leo Ponzio, capitão do clube, Enzo Pérez voltou a ser guarda-redes e, agora, que Marcelo Gallardo prepara o último jogo no comando dos Millonarios, o antigo 35 da Luz tornou a destacar-se.

É certo que é num treino, mas as imagens falam por si: duas grandes defesas de Enzo Pérez a remates de Centurión e Peña Biafore (primeiro e terceiro penáltis do vídeo). No final, Ezno festejou a vitória da equipa em que estava.